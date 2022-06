Como reduzir o tamanho do console? – Multiplayer.it

PS5 fino Já está lá, embora seja apenas um arquivo Protótipo Feito pelo Youtuber DIY Perks, que estabeleceu uma meta Reduzindo o tamanho Do console da Sony, que é muito legal, ele transfere a PCB para dentro de uma caixa de cobre com apenas 2cm de espessura.

Tamanhos reais dos componentes PlayStation 5 Eles permitem, como qualquer um que assistiu à desmontagem oficial do PS5 sabe muito bem, mas no final, o experimento apresentado por Matthew Birx não fez nada além de colocar a fonte de alimentação e, acima de tudo, o sistema de dissipação da plataforma do lado de fora.

Então, o PS5 Slim da DIY Perks deixará o tempo encontrá-lo? Digamos que o desafio de pegar um console tão grande e Minimize-o para um decodificador ultrafino Seria emocionante para qualquer entusiasta de hardware, mas um pouco de apostas teria ajudado.

Como você pode ver no final do vídeo, ao comparar Perks a um arquivo Temperaturas Praticando seu PlayStation 5 Slim com os do modelo padrão, a solução adotada para dissipação de calor é muito eficaz e talvez reduzir seu escopo ao aceitar maior espessura permitirá que o projeto assuma diferentes conotações.



PS5 Slim por DIY Perks

Claro que alguém fez a pergunta, que na verdade é um desafio para a Sony, o que sem dúvida é positivo: muitos esperam que a casa japonesa traga um modelo mais compacto para sua atual flagship nas lojas, o que hipoteticamente poderia acontecer entre 2023 e 2024, e arrecadar Algumas ideias nunca machucam.

Obviamente, ninguém compraria um PS5 muito fino, mas com dois cabos grandes saindo da parte de trás e levando a uma bobina enorme radiador Para ser montado na parede e resfriado por uma corrente de ventoinhas, então o modelo fino obviamente não seria muito pequeno.



Xbox Xbox X

Quem sabe, talvez a casa japonesa encontre uma solução PCB. dobrado No Xbox Xbox Xescolhendo uma fonte de alimentação externa que pode reduzir os volumes necessários para os componentes e criar um sistema de refrigeração personalizado menor e mais eficiente, talvez apenas líquido.

Será interessante discutir e fazer com a calma renovada de um setor em recuperação, o setor asiático de semicondutores produzidos em fábrica, que garantirá um estoque maior de PS5 nos próximos meses para um retorno gradual à normalidade.



PS5 e Xbox Series X.

O que você acha do PS5 Slim da DIY Perks and concept Playstation 5 fino Geralmente? Que soluções a Sony pode adotar? E quando será lançado o novo modelo? Vamos falar sobre.

