Acordos de meio de ano estão em andamento com centenas de jogos PS5 e PS4 com desconto – Nerd4.life

o Playstation Store Novas promoções começaram hoje ofertas de meio de ano com centenas Jogos PS5 e PS4 À venda, incluindo Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 22, Sekiro: Shaodws Die Twice e Tiny Tina’s Wonderlands, para citar alguns. Além disso, há também uma série de DLCs e expansões em oferta com a série “Level Up”.

Você pode conferir as novas ofertas da PlayStation Store em este é o endereçoAbaixo, você encontrará uma seleção de alguns dos descontos mais atraentes atualmente disponíveis:

FIFA 22 para PS5 por € 23,99 – 70% de desconto

FIFA 22 para PS4 a € 11,89 – 83% de desconto

Assassin’s Creed Valhalla para PS5 e PS4 por € 27,99 – 60% de desconto

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe para PS5 e PS4 por € 35,99 – 60% de desconto

Sekiro: Shadows Die Twiche – GOTY para PS4 por € 34,99 – 50% de desconto

Tiny Tina’s Wonderlands para PS4 por € 55,99 – 20% de desconto

Deathloop Deluxe Edition por € 35,99 – 60% de desconto

Far Cry 6 Deluxe Edition para PS5 e PS4 por € 35,99 – 60% de desconto

The Witcher 3 GOTY para PS4 a € 9,99 – 80% de desconto

WWE2K 22 Deluxe Edition para PS5 e PS4 por € 74,99 – 25% de desconto

Assassin’s Creed Odyssey para PS4 por € 17,49 – 75% de desconto

Assassin’s Creed Odyssey para PS4 € 29,99 – 70% de desconto

Hades para PS4 e PS5 por € 18,74 – 25% de desconto

Dragon Ball Xenoverse 2 por 4,99 € – 75% de desconto

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition para PS4 por € 26,99 – 70% de desconto



Logo da PlayStation Store

As novas ofertas da PlayStation Store serão válidas até 7 de julho de 2022Portanto, faça uso dele enquanto você está no tempo.

O que você acha, existe algum programa que te incomoda ou que você acha que é particularmente útil? Deixe-nos saber abaixo nos comentários.