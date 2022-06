Microsoft confirma dificuldades de fornecimento – Nerd4.life

Esses dias são notáveis Falta de controles do XboxSobre o Xbox Wireless Controller para Xbox Series X | S e Xbox One, e Microsoft confirmou nessas horas dificuldade A empresa encontrou no fornecimento uma grande quantidade de unidades à venda no mercado.

Os relatórios, sobre os quais também falamos ontem, mencionam especificamente a falta de consoles Xbox no mercado do Reino Unido, tanto em termos da Microsoft Central Store quanto em cadeias de varejo individuais localizadas na região, como Game, Argos, Currys e Amazon. , mas a questão parece ser generalizada.

O problema foi confirmado oficialmente pela Microsoft, que enviou um arquivo Telecomunicações Para VGC: “Sabemos que no momento há dificuldades em encontrar controles sem fio Xbox disponíveis e isso se deve a um declínio nas unidades produzidas e distribuídas”, explicou Redmond por meio de um porta-voz.



Controle sem fio Xbox em cores diferentes

“Estamos trabalhando o mais rápido possível com nossos parceiros de produção e vendas para tentar melhorar a situação e monitorar a disponibilidade nos comerciantes locais”.

Não está claro seLaboratório de design do Xbox, que foi relançado recentemente com novas cores e designs após um hiato, tem essa dificuldade: os pedidos ainda estão abertos e é sempre possível projetar seu próprio console, mas os tempos de espera não são tão óbvios. No entanto, fala-se de um prazo máximo de 28 dias para envio a domicílio, o que deve estar dentro do padrão, mas ainda não há comprovação de tempos de espera nesse período.