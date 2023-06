Microsoft: CEO Nadella gostaria de se livrar dos exclusivos, mas a Sony está tornando isso impossível

Chamado para testemunhar no julgamento de FTC v Microsoft para adquirir a Activision Blizzard, CEO da empresa, Satya Nadellamencionou que gostaria Eliminando completamente os exclusivos dos consolesmas isso não é algo que ele possa descobrir sozinho.

De sua posição como presidente da Microsoft, esse é o ponto de vista dele, ele poderia realmente decidir remover os exclusivos do Xbox, mas Nadella disse que não poderia fazê-lo unilateralmente, dado o estado da divisão de jogos da Microsoft, porque O líder de mercado, que é a SonyContinuará a usar esta estratégia.

“Gostaria de poder tirar completamente os benefícios exclusivos do console, mas não cabe a mim determinar”, disse Nadella durante o julgamento. Especialmente do site de um concorrente posição minoritária“.

O problema, na verdade, reside no fato de que “o concorrente dominante tem… Concorrência definida No mercado dos exclusivos», explicou Nadella, referindo-se à Sony, «não me sinto muito valorizado por esse mundo», reafirmando a sua falta de entusiasmo pela ideia dos exclusivos.

Também descobrimos hoje que a Microsoft queria adquirir a Square Enix em 2019 e que a Sony acidentalmente revelou quanto dinheiro estava ganhando com Call of Duty no PlayStation.