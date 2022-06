Versão aprimorada, data de lançamento definida e muito em breve – Nerd4.life

Blade Runner: Edição Aprimorada Ele tem um no final dia de lançamento Preparado por Nightdive Studios, que também é uma data muito próxima porque 23 de junho de 2022Ou depois de amanhã, com lançamento no PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Blade Runner: The Enhanced Edition já foi adiado para uma data posterior, mas a espera acabou neste momento, com o jogo chegando esta semana.

Está localizado em torno de um versão atualizada Do historiador original do Westwood Studios, uma aventura gráfica baseada no universo e personagens do filme Ridley Scotto, mas com uma história original.

Originalmente lançado em 1997, o jogo ganhou aclamação generalizada e, ao mesmo tempo, tornou-se um verdadeiro culto. A nova versão restaura todo o conteúdo original, mas melhora o desempenho em até 60 quadros por segundo, além de aumentar Precisão Até 4K (no PC, Xbox One X, PS4 Pro e potencialmente em consoles de próxima geração, como PS5 e Xbox Series X|S).

Ambientada em 2019 em Los Angeles (obviamente de acordo com a visão dos anos 80 daquele ano, que é bem diferente da real), a história conta o detetive Ray McCoy em busca de réplicas rebeldes, e segue um pouco o conceito também visto no filme .