Galaxy A22, o smartphone 5G de baixo custo de hoje custa muito pouco

obter distintivo”Smartphone mais vendido” em mim Amazonas Não é fácil. Para isso, você deve ter características muito específicas: além do número de vendas (reduzidas), você deve ter um excelente preço, excelentes características e, acima de tudo, estar em Sirva sempre. Todas as funcionalidades que encontramos no Galaxy A22, o smartphone de baixo custo da Samsung que é hoje o mais vendido na plataforma de e-commerce. Obrigado acima de tudo a 34% de desconto O que você faz, ou o que você faz Preço reduzido ao seu ponto mais baixo de sempre e salve Aproximadamente 90 euros na lista de preços. Para poder comprá-lo diretamente da Amazon, você deve Clique aqui.

o Galáxia A22 É o exemplo natural do fato de que nem tudo Smartphone 5G Deve necessariamente custar muito. Agora, mesmo esse nicho de mercado (agora não muito nicho) está ao alcance de quem não quer gastar uma fortuna para comprar um aparelho que suporte a velocidade máxima de conexão. O smartphone Samsung é um telefone perfeito Telefone inteligente de baixo custo: uma tela grande, três câmeras traseiras e uma bateria que garante uma autonomia superior de até dois dias. A oferta não tem duração e pode terminar a qualquer momento, também devido à alta demanda por esses relógios.

Galaxy A22: ficha técnica

Se você está procurando um Smartphone 5G de baixo custo com Excelente custo-benefícioisto é Galáxia A22 é seu.

Vamos começar com a tela. A tela contém um arquivo diagonal de 6,6 polegadas Com resolução FHD+ e graças à tecnologia Super Smooth, a fluidez é maior ao usar videogames e aplicativos sociais. A bordo, encontramos um processador de oito núcleos MediaTek 700 Que também integra o modem 5G que garante excelente velocidade de conexão (logicamente você precisa de uma assinatura dedicada). Suporte para 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna (expansível até 1 TB com cartão microSD).

Para um smartphone de baixo custo, o setor fotográfico também é bom. vamos encontrar um Câmera principal de 48MPEle é suportado por uma lente grande angular de 5 megapixels e uma câmera de profundidade de 2 megapixels. Por outro lado, a câmara frontal tem uma resolução de 8 MP e graças ao efeito bokeh, permite sempre tirar selfies perfeitas. Também encontramos inteligência artificial que permite obter sempre cores perfeitas.

lá bateria de 5000mAh É uma garantia e permite chegar ao final do dia sem muitos problemas (e de fato você pode cobrir dois dias com uma recarga).

Galaxy A22 mostrado: preço e desconto

o Galáxia A22 mostrado na Amazônia para Preço 163,90 euroscom um 34% de desconto É recomendado. localizado RPoupança líquida de cerca de 90 euros, que é um número excelente para um smartphone de baixo custo. Há também a possibilidade de parcelamento utilizando o serviço da Cofidis que só é ativado na fase de check-out (leia atentamente as regras para entender como funciona). O dispositivo é enviado diretamente da Amazon e entregue em pouco tempo.