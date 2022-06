Assetto Corsa Competizione substitui Gran Turismo como um jogo FIA Motorsport – Nerd4.life

A FIA anunciou que Assetto Corsa. competição haverá O jogo oficial da FIA Motorsport Games para o evento de 2022, Assim substituindo o Gran Turismo que anteriormente ocupava este espaço nas competições oficiais de esports da FIA.

com perda Oficialmente Licenciado FIA No Gran Turismo 7, já havia dúvidas de que a Polyphony Digital pudesse manter seu papel central dentro da FIA Motorsport Games e a confirmação da mudança veio inequivocamente da Federação, que anunciou o uso do Assetto Corsa Competizione como o jogo para focar nas corridas em 2022 .

Os Jogos de Automobilismo da FIA também foram estendidos até 2022 17 especialidades diferentes Automobilismo e pilotos de 146 federações esportivas de todo o mundo, que se encontrarão competindo por medalhas até a vitória.

Também neste caso é uma competição de países, então haverá um verdadeiro quadro de medalhas com as classificações entre os diferentes países participantes.

Entre as especialidades também estão Categoria de eSportsConcentre-se nos desafios entre pilotos virtuais em um simulador de corrida: este ano será sobre competir pelo Assetto Corsa Competizione, enquanto no ano passado o jogo para os pilotos competirem foi o Gran Turismo Sport.

A seção de esports dos FIA Motorsport Games se concentrará especificamente no uso de veículos motorizados GT3 Dentro do Assetto Corsa Competizione. É claro que a presença de uma licença oficial da FIA serviu de base para a nova colaboração, mas o jogo, no entanto, cresceu muito entre os grandes fãs do gênero e isso pode ser mais uma prova de sua qualidade. Você pode conhecê-lo melhor em nossa análise do Assetto Corsa Competizione e em nossa análise dedicada às versões PS5 e Xbox Series X | S.