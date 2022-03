Resident Evil Village está chegando ao Xbox Game Pass, de acordo com um vazamento da Store – Nerd4.life

Vila Resident Evil Pode estar pousando em breve Xbox Game Passou pelo menos é isso que um Vazamento destaque emLoja Xbox Polonês, onde o jogo fazia parte do catálogo do serviço de assinatura.

Escrevemos “resultado” porque a referência foi Foi removido imediatamente Por administradores da plataforma Microsoft, mas não antes de alguns usuários tirarem uma captura de tela da tela como prova do que aconteceu.

Foi um simples erro ou uma previsão do que aconteceria nos próximos dias?



Resident Evil Village está disponível no Xbox Game Pass, de acordo com uma loja polonesa

Resident Evil Village ganhou recentemente o Game of the Year no Steam Awards, e é sem dúvida Um dos melhores episódios de todos os tempos Para a série de terror de sobrevivência da Capcom, bem como o primeiro capítulo que abandona os zumbis tradicionais em favor do horror gótico ao estilo europeu.

Após o risco biológico de Resident Evil 7 (resenha), Ethan Winters também retorna ao Village como protagonista, sempre no contexto de uma experiência em primeira pessoa que dá lugar a distorções reais mais óbvias.

Se você ainda não o fez, confira nossa análise de Resident Evil Village.