Vampire: The Masquerade – Swansong Nós tentamos Big Bad Wolf e Nacon em Paris!

No entanto, Nakon não quer desistir; Talvez percebendo as enormes possibilidades desse universo sombrio, a editora, de fato, decidiu focar em um novo garoto chamado Vampire: The Masquerade – Swansong. Desenvolvido por Estúdios Lobo Mau No entanto, o jogo não é uma superprodução com investimentos húngaros por trás, mas um peculiar “RPG narrativo”, focado no enredo e em uma complexa teia de eventos, que deve ser enfrentado no papel de três vampiros diferentes da Camarilla (para quem não sabia, uma organização que tenta esconder a existência de vampiros dos humanos, e continuar essa convivência da forma mais imparcial).

No entanto, após o excelente Redemption and Bloodlines, a marca parece ter sido vítima de uma maldição ao tentar transformá-lo em um videogame: a mudança para o Paradoxo do mundo das trevas não deu resultado – se excluirmos o delírio produzido por trás a continuação antecipada de Bloodlines – e certamente não pode. Dizer que quaisquer obras-primas associadas a ele apareceram recentemente.

Claro, deve-se dizer que talvez essa impressão venha da classe que testamos: análise da cena do crime Como um membro da equipe Ventrue chamado Caleb, ele não está disposto a perder tempo e claramente já está no meio de uma situação um tanto tensa à beira de explodir. Não está fora de questão que as coisas se tornem menos diretas e mais relaxadas em outras partes da história.

De fato, o componente RDA está quase inteiramente associado à consumo de origem : sangue para disciplinas e força de vontade para habilidades. Durante a aula, cada evento importante vai obrigar você a gastar uma certa quantia em um ou outro, e garantimos que desperdiçá-lo pode levar a efeitos realmente indesejáveis ​​(desde uma simples conclusão negativa de uma conversa, até distrações mais inesperadas… ). No geral, é um sistema interessante, adicionando um pouco de tempero à simples escolha de várias opções durante os diálogos, mesmo que não se aplique perfeitamente a nós: durante os testes, encontramos uma compulsão projetada para consumir à força os recursos de um alter ego , e em momentos brutais de “tentativa e erro” para De certa forma, em nossa opinião, poderia ser mais flexível ou enganoso. Afinal, os tropeços durante a progressão são bastante óbvios, e tememos que a maioria dos jogadores recarregue constantemente os desarmes passados, em vez de deixar as coisas fluírem naturalmente. A necessidade de utilizar certas áreas seguras para reabastecer o suprimento de sangue alimentando algumas vítimas infelizes só aumenta esse sentimento, já que erros de avaliação estão na ordem do dia.

As primeiras são habilidades quase idênticas às dos RPGs clássicos e, embora estejam principalmente relacionadas a conversas – elas regulam as escolhas de intimidação ou sua capacidade de impressionar o interlocutor, como de costume – às vezes também podem permitir que você ignore quebra-cabeças inteiros . Com a ajuda de conhecimentos técnicos avançados. Este último é bastante inevitável poderes de vampiro Específico para diferentes clãs, essencial para situações específicas “quentes”, essencial para gerenciar os recursos do jogo.

À primeira vista, Swansong pode parecer um emulador de títulos da Quantic Dream. Por outro lado, a aventura oferece três personagens jogáveis ​​diferentes, que são organizados em poderosos capítulos narrativos com várias encruzilhadas , cujos desdobramentos podem levar a transformações realmente importantes nos eventos iniciais. Os desenvolvedores não definiram tudo como um RPG aleatório, no entanto: quando você controla um dos heróis, na verdade, você se encontra diante de uma carta não muito diferente da versão papel e lápis de Vampire: The Masquerade, com muitos pontos que devem ser gastos em habilidades e especializações específicas.

Não mexa com o sangue



Vampiro – Canção do Cisne: Comer e manter seu suprimento sanguíneo alto é mais importante do que você pensa

Se você quiser entrar em mais detalhes sobre a campanha que testamos, não podemos deixar de elogiar o Big Bad Wolf por tentar entregar. Etapas de investigação Bastante detalhado e com um bom número de estilos. A demo ainda estava em um grande apartamento, cheio de NPCs e pistas para analisá-los, com três quebra-cabeças centrais ligados às informações mais importantes e uma série de arquivos que devem ser recuperados para completar cada objetivo. Segundo os desenvolvedores, é possível avançar na aventura também coletando informações grosseiramente e perdendo a maior parte dos segredos daquela etapa, mas progresso Do jogo – pontos de experiência ganhos, para ser exato – dependem de quão completo é cada evento, e o grande número de segredos observados com os olhos mortos de Caleb nos fez sentir o cheiro de uma teia de desenvolvimentos narrativos para dizer o mínimo, impressionante. Não seria fácil manter as coisas interessantes mesmo para quem não tem paciência de explorar todas as pistas de Swansong, mas no geral a trama conseguiu nos atrair rapidamente.



Em Vampire: The Masquerade – Swansung nunca ficará sem sangue

Muito trabalho é certamente feito pelo cuidado que é tomadocontexto: É óbvio como os desenvolvedores conhecem o mundo das trevas, querendo apresentar cuidadosamente a dualidade e a violência que o torna tão cativante para milhões de pessoas. Eu também quebra-cabeças Ficamos surpresos com o design da equipe: certamente não eram quebra-cabeças terrivelmente complexos, mas pelo menos dois deles não eram nada triviais, e achamos apropriado antecipar um título em que será necessário aguçar a inteligência para revelar cada quebra-cabeça que chega ao fundo.

qualidade inferior Setor técnico. Não estamos prontos para um videogame de aparência terrível, pelo amor de Deus, no entanto, Swansong está muito longe dos níveis de hiperprodução e, dada a percepção pública do público de títulos narrativos com gráficos principalmente medíocres, o alto preço de lançamento pode dissuadir muitos. No geral, achamos que há potencial para uma bela história interativa no mundo das trevas, mas a qualidade da escrita e a variedade de eventos farão ou quebrarão o jogo, e definitivamente há muito o que experimentar.