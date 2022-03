Um é Spartacus, mas nenhum de God of War Ragnarok, de Miller – Nerd4.life

Outros detalhes aparecem sobre Três anúncios possíveis Chegando esta semana de Sony PlayStationcom Greg Miller comentando que é quase certo Spartacusou seja, o serviço de assinatura que é visto como uma resposta ao Xbox Game Pass, enquanto os outros dois são interessantes, mas inadequados Deus da Guerra Ragnarok.

A entusiasmada comunidade de jogadores de hoje foi mantida em suspense aguardando notícias potencialmente muito importantes da Sony PlayStation, seguindo o conhecido jornalista Greg Miller é meio engraçado Eu relatei três anúncios em potencial chegando esta semana.

Em uma entrevista com alguns de seus companheiros Kinda Funny, Miller forneceu alguns esclarecimentos sobre as possíveis notícias vindas do Sony PlayStation, e ele sempre permaneceu vago, mas também aponta alguns elementos importantes.

Como visto no vídeo acima, por volta das 8h40, Miller reiterou que deve haver três novas notícias do Sony PlayStation nesta semana.

Desses, um deve ser The Spartacus Show, como a Bloomberg relatou anteriormente, mas os outros dois não devem girar em torno de God of War Ragnarok, como alguns assumiram. Segundo Miller, trata-se de uma notícia “interessante” e uma delas parece estar diretamente relacionada ao jornalista em questão, em nível pessoal.

Ele também descartou a possibilidade de que eles tivessem algo a ver com ele talentoA Sony recentemente renomeou ou atrasou os jogos antecipados, pelo menos com base no que Miller ouviu até agora. A pergunta ainda é muito vaga, mas é possível que algo saia oficialmente já amanhã, como veremos.