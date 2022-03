Um museu ucraniano em retirada destruído por bombas russas em Mariupol – Nerd4.life

destruído em Mariupol, Ucrânia, um Museu dedicado à de volta. Infelizmente, as bombas russas não preservaram a coleção de computadores e videogames do museu, que foi completamente perdida. A única boa notícia é que o dono do museu, Dmitry Sherepanov, está são e salvo, mas no total mais de quinhentos objetos foram destruídos.

Como já mencionado, o museu estava localizado em Mariupol, uma das cidades mais afetadas pelo bombardeio russo. A notícia da destruição do museu foi dada por Museu de Software e Computador Via Twitter, outro museu ucraniano.

O próprio Cherepanov confirmou no Facebook que estava bem, mas não apenas o museu, mas também sua casa havia sido perdida.

Cherepanov: “Isso mesmo, o Mariupol Computer Museum foi. Tudo o que resta da minha coleção, reunida em tantos anos, são apenas lembranças da página do Facebook, do site e da rádio.”

O homem postou sua palestra na página do clube it8bit que ele mesmo administra e quer continuar gerenciando no futuro. Infelizmente, no momento, ele tem tarefas mais urgentes para lidar. Quem quiser ajudá-lo pode dar-lhe deuses Dinheiro através do PayPal.

Claro que sabemos que a destruição de um museu em declínio não é o maior drama que está acontecendo na Ucrânia agora, mas ainda é uma notícia terrível que nunca quisemos relatar.