Breath of the Wild 2 foi adiado, aqui está o novo período de lançamento – Nerd4.life

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Eu fui Atrasado Ele não será lançado no Nintendo Switch em 2022, conforme anunciado anteriormente. A confirmação veio minutos atrás com uma mensagem de Eiji Onuma, produtor da série, que revela que o novo período de lançamento do jogo foi definido em Primavera de 2023.

Em um vídeo postado no canal da Nintendo no YouTube, Aonuma atualizou os jogadores sobre a data de lançamento esperada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. No vídeo é mencionado que a equipe de desenvolvimento decidiu dedicar mais tempo ao seu desenvolvimento, atrasando assim o lançamento do título para a primavera de 2023. Onuma pede desculpas a todos que estavam ansiosos para jogar este ano.

“Toda a equipe de desenvolvimento tem trabalhado com grande paixão para tornar este título uma experiência especial”, diz Onuma. “Então, por favor, tenha mais paciência.”

Para poder jogar a sequência de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, teremos que esperar até a primavera de 2023. O adiamento para o próximo ano provavelmente será um banho frio para muitos jogadores que mal podiam esperar para assuma o papel de Link novamente. mas por outro lado No entanto, a linha 2022 do Nintendo Switch ainda é muito atraente Estamos confiantes de que os meses adicionais concedidos à equipe Aounuma proporcionarão a melhor experiência possível.