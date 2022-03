Detalhes sobre regiões, masmorras e ambientes de jogo da nova atualização da Blizzard – Nerd4.life

A Blizzard lançou a primeira atualização trimestral de 2022 sobre o estado do jogo em Diablo 4e revela muitas novidades Detalhes sobre regiões e masmorras E como a equipe deu vida aos ambientes do jogo, usando itens, iluminação, elementos interativos e muito mais. Para a ocasião, foi compartilhado Vários clipes do jogo Que mostra diferentes locais do jogo, todos os quais você pode encontrar no vídeo abaixo.

De acordo com informações compartilhadas pela equipe da Blizzard, haverá Diablo 4 5 áreas para explorar e mais de 150 masmorrastudo feito em um estilo conhecido como “Back to Darkness”, a personificação doA ideia de que o santuário é um lugar perigoso, um mundo gótico medieval sombrio“.

“Estamos abordando os ambientes de Diablo IV com uma interpretação mais sombria e menos positiva do que os títulos anteriores“Chris Ryder, Diretor Técnico para Ambientes Diablo 4”, explica.O objetivo é a credibilidade, não o realismo. A credibilidade vem do uso de materiais e da construção deliberada da arquitetura e dos artefatos que você encontrará ao jogar no Expeditions e no mundo explorável. Além disso, as condições atmosféricas regionais, diversos biomas locais e um senso de história estabelecem as bases de como um objeto ou lugar aparecia graficamente em um mundo medieval como o Santuário.“

Outra palavra-chave na criação de ambientes de jogos é “velhos mestres”, ou seja, aprender com artistas clássicos como criar visuais únicos e evocativos.

“A coluna “Old Masters” fornece-nos uma lente para filtrar o nosso trabalho, tendo em conta as técnicas utilizadas por grandes artistas clássicos como Rembrandt, que controlam o nível de detalhe e gama de tons, e também fazem uso do especialista método de paletas de coresdiz Ryder.

As diferentes áreas de Diablo 4 apresentarão variações de iluminação e condições climáticas, como neblina e chuva, e serão enriquecidas com objetos dinâmicos.

por exemplo , “A maioria dos itens em Scosglen Coast são interativosChazz Head, Diretor Técnico do Diablo 4 Environments, explica.As redes dos pescadores, movendo-se com as ondas, pendem para secar no mercado. Nosso principal objetivo aqui é dar um sentido de vida à arquitetura e ao terreno. Elementos culturais ajudam a dar real tangibilidade e autenticidade ao mundo de Diablo.”

Na atualização de março de 2022 para Diablo 4, a abordagem da equipe para construir as masmorras do jogo também foi aprofundada. Dado que serão mais de 150 no lançamento do jogo, a equipa precisava de uma abordagem bastante flexível para conseguir uma excelente relação qualidade/quantidade.

“Para dar suporte a mais de 150 expedições, tivemos que mudar a maneira como projetamos a arte da sala para que ela fosse versátil o suficiente para ser usada em vários lugares e não em uma única expedição.“Blizzard’s Brain Fletcher explica.”Nós o dividimos no que chamamos de pedaços de mapa. Gostaríamos de mostrar algumas partes do mapa e algumas das maneiras pelas quais devemos misturá-las com objetos, itens interativos e luzes para criar expedições diversas, artesanais e geradas processualmente.”.