Situação do jogo: todos os jogos e trailers para PS4 e PS5 exibidos pela Sony em 14 de setembro de 2022

Chega de conversa, vamos recapitular Todos os jogos e trailers para PS4 e PlayStation 5 do State of Play em 14 de setembro de 2022 .

Apesar da agenda um tanto desconfortável para nós, mas muito menos para os EUA e Japão, as partidas exibidas nos mantiveram acordados, com um grande final que não surpreendeu ninguém, mas impressionou quase todos.

Situação em 14 de setembro de 2022



Tekken 8

A jogabilidade começa com um trailer de Tekken 8, o aguardado jogo de luta da Bandai Namco. Após uma introdução muito rápida, imediatamente saltamos para a ação violenta: os gráficos estão ótimos e a jogabilidade clássica parece aproveitar o novo corte cinematográfico da tendência.

Falamos sobre Star Wars com o trailer de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition para PlayStation VR2, a emocionante aventura ambientada no mundo de George Lucas. Também no campo da realidade virtual, vimos o trailer de Demeo, um jogo de cartas misturado com RPG de realidade virtual. Ambos já estão disponíveis para Oculus VR, mas serão lançados no PSVR2.

A SEGA entrou no caminho certo com o anúncio de Like a Dragon: Ishin, o grupo Yakuza ambientado no tempo dos samurais. A equipe de desenvolvimento anunciou que reconstruiu o jogo do zero, no estilo Kiwami. É um longo passo do Japão Feudal ao Mundo Mágico, mas o trailer da missão Legado de Hogwarts, exclusiva para PlayStation, nos levou de volta à escola de bruxaria mais famosa do mundo por um momento.

A atmosfera mudou novamente com o horror de Ironwood. É um jogo onde você está sempre a bordo, um conceito muito original que o trailer de Pacific Drive destaca com razão. Ele virá para PC e PS5.

Em seguida, algumas novidades foram anunciadas sobre o PlayStation Stars, o programa de fidelidade para clientes PlayStation. O programa está prestes a chegar à Ásia e mais tarde à Europa e América.

depois, depois coisas oficiaisEstamos passando para a última metade do estado de jogo com um anúncio e trailer de SynDuality, uma ação em terceira pessoa ambientada em um mundo distante, em um estilo muito oriental. Chegará em 2023.

Em seguida, passamos para dois exclusivos do PS5, que também chegarão ao PC. O primeiro é o novo jogo de Shift Up, Stellar Blade, projeto anterior de Eve. É um jogo de design altamente avançado, ambientado em um futuro distópico onde monstros robóticos consomem a energia do planeta. Tudo servirá de pano de fundo para uma ação em terceira pessoa, Little Nier e Little Bayonetta.

Passamos então para o Team Ninja que está de volta com um jogo com um ar medieval, obviamente japonês. O trailer de Rise of the Ronin chegará em 2024 em um exclusivo do console PS5. É um RPG bastante interessante.

Em seguida, chega a vez do God of War Ragnarok, ou melhor, DualSense customizado azul e branco. Depois do console, é hora do verdadeiro trailer de God of War Ragnarok, alguns segundos de jogo são suficientes para elevar o hype do jogo às estrelas. Começamos a rever a desafiadora contribuição entre Kratos e Atreus, alguns inimigos gigantescos e um ótimo segmento gráfico. A variedade de movimentos e configurações estão ótimas e parece que os do estúdio de Santa Monica estão prontos para conquistar todo mundo novamente. Lembre-se que será lançado em 9 de novembro de 2022.

Com God of War Ragnarok, o State of Play está fechado, o que você acha?