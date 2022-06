Os desenvolvedores não estão satisfeitos, eles pediram à Sega para adiar a coleção – Nerd4.life

Simon Tomley, um dos personagens principais por trás Origens do Sonicrevelou no Twitter que o arquivo de Os desenvolvedores não estão satisfeitos Do estado onde o grupo está sendo pago, o que eles pediram para a Sega fazer Adiar o lançamento para resolver os problemas atuais.

Thomley é o desenvolvedor da Headcannon Games, o estúdio que trabalhou no remake de Sonic 1, 2 e 3 em colaboração com Christian Whitehead. Ele esclareceu no Twitter que devido ao tempo limitado disponível, os remasters foram atormentados por alguns problemas, mas uma vez que foram “compilados” pela Sega para Sonic Origins, surgiram novos problemas.

“Isso é frustrante”, disse Tomley, “não vou mentir para dizer que não houve nenhum problema com o material que fornecemos para a Sega, mas o que está em Sonic Origins também não é o que conseguimos.”

“A incorporação dos jogos na coleção deu origem a alguns bugs que a lógica nos levaria a acreditar que eram de nossa responsabilidade. Muitos deles não são. Quanto a Origins, éramos estranhos criando um projeto separado que depois se transformou. Algo completamente diferente. Sabíamos que haveria muitas crises e trabalhamos para concluir o desenvolvimento a tempo de seu lançamento.”

“Mais uma vez, posso assumir a responsabilidade pelos meus erros e pelos erros da minha equipe. do nosso erro, é complicado.”

“Estou muito orgulhoso da minha equipe por suas realizações sob essa pressão, mas cada um de nós está muito insatisfeito com o estado de Origins. Não estávamos muito empolgados com a situação dele antes das partidas serem entregues à Sega, mas muito disso está fora da caixa. Nosso controle.”

Devido a problemas de jogo no set, a Headcannon Games pediu à Sega para fazê-lo Adiar o lançamento Do jogo, para dar tempo para a equipe resolver. Mas a empresa japonesa recusou este pedido.

“Solicitamos correções significativas antes da entrega, mas não foram permitidas devido às regras de aplicação e aprovação. Solicitamos o adiamento com antecedência e repetidamente, mas nos disseram que não era possível.”

“Também nos oferecemos para voltar a trabalhar em correções e atualizações pós-lançamento – ainda não sabemos se conseguiremos”.

Sonic Origins foi recebido positivamente pela crítica internacional, mas alguns jogadores estão reclamando nas redes sociais sobre algumas falhas no remake que estavam ausentes nos jogos originais, incluindo problemas de colisão, som do jogo e IA do Tails. Em Sonic 2, os títulos das faixas na seção Museu estão completamente incorretos.

Sonic Origins está disponível desde ontem para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Permanecendo neste tópico ontem Yuji Naka praticamente confirmou que Michael Jackson contribuiu para a trilha sonora de Sonic 3.