A Casa da Baviera cumpre encomendas e leva a carrinha para a estrada

O novo BMW M3 Touring é um presente para seus clientes e está programado para ser uma das peruas mais rápidas da estrada.

BMW M3 Touring Este é o carro novo Casa da Bavierasão enviados diretamente para Festival de velocidade de Goodwood 2022. Este carro nasceu para Satisfação dos clientesque queria um Atleta M3com todas as características de um caminhonete. O carro na chegada desconhecidoo que se sabe ser de SetembroE a Você pode pedir. para ele Produção começará em novembrodeve-se dizer que ainda preço para o carro, ninguém sabe. Mas, por enquanto, vamos ver tudo o que sabemos.

Vamos ver as características do novo BMW

Vamos ver imediatamente as novas Dimensões Dimensionais M3 em turnêpara ele Comprimento 4,7 metroscom Largura 1,9 m. EU ‘Altura 1,4 metros e ele um passo 2,8 m. para ele porta-malas verdadeiramente deverporque contém ben 500 litrosmas se baixarmos os bancos traseiros, o espaço disponível vem 1510 litros. o DESIGN EXTERIOR para o carro sempre Rim duplo XLE isso não é realmente o seu gênio Compradores. pára-choques tem Quantidade de ar específica montagens traseiras, Quatro tubos de escape.

lá BMW Montagens Rodas de alumínio de 19 polegadas na frenteenquanto para bunda eu sou de 20 polegadas. EU ‘sistema de travagem ele é M. Compostoportanto, é derivado de Departamento de EsportesSe você quiser Máximo Você pode pedirFábrica de cerâmica de carbono. lá Qualidade fazer o carro Cores diferentespor Casa Alemãestará aqui também, com extensão a joia. Essas joias Contraste do teto preto brilhante, que encontramos como padrão. No Modos mais carosvocê pode até encomendar telhado de carbono.

Agora vamos dar uma olhada no dela motivaçãoque será um arquivo 6 cilindros em linha 3 litros biturboo mesmo presente em Teste M3. o motor Ele tem 510HPcom Torque de 650 Nm. EU ‘carro monta caixa de velocidades automática para mim oito marchasE a Modelo M SteptronicO popularidade Ao invés disso trigoE a Modelo M x Drive. seu tiro de 0 a 100km/h Baseado em 3,6 segundos. para ele Na velocidade máxima Baseado em 250 km/hPorque ele limitado eletronicamente. comprando pacote m No entanto, o Na velocidade máxima Venha até mim 280 km/h.

O interior do carro e a segurança do carro

Agora vamos passar parainterno Do carro, porque neste versão carrinhaestava lá as mudanças Comparado com Clássico M3. lá m 3 Novos presentes dentro exibição de duas telasum de 12,3 polegadas atrás do volanteem ordem de Hardwareum de 14,9 polegadas No painel centrale eleInformação e entretenimento. lá tecnologia usado para telas é tão de plataforma iDrive 8 .Foi projetado especificamente para este carro. o Assentos EU Esporte M revestido em couro merinoVocê também pode encomendá-lo M. balde de carbono.

lá segurança de novo BMW M3 Touring É muito divertido e nos dá um ótimo carro Seguro. para ele sistema ADAS Servir como padrão, eaviso de colisão tambémAviso para manter nossa pista. Ao fazer o pedido, você pode obter Profissional auxiliar de conduçãoIsso contém Controle de cruzeiro e a Função Stop & Go. Além, é claro, de sistema de ajuda ao estacionamento e a Reconhecer semáforos. Vamos esperar juntos, as novidades estão no ar preço e a liberar quem é Novo M3.