FidelityFX Super Resolution 2 agora é compatível com consoles Xbox – Nerd4.life

Microsoftexpresso pelo primeiro-ministro Jason Ronald Director, e a AMD anunciou que FidelityFX 2 (FSR 2) Superprecisão Disponível agora para Consola XboxPor exemplo, os desenvolvedores podem encontrá-lo na versão mais recente do GDKX (Microsoft Game Developer Kit + Xbox Extensions).

Existem atualmente mais de 110 jogos que suportam FSR (1 e 2) que, lembre-se, é uma solução de atualização projetada para garantir um aumento significativo de desempenho nos jogos.

A esperança é ver a tecnologia FSR 2.0 amplamente usada no Xbox e além. Vamos reler parte do anúncio de lançamento:

O FSR 2.0 agora está disponível em uma versão de API de código aberto para fácil integração, com documentação completa e código-fonte em C++ e HLSL completo. Ele suporta DirectX 12 e Vulkan, com adições para Unreal Engine 4 e 5 em breve. Também é suportado no Xbox e estará disponível no Xbox GDK.



FSR é uma das muitas tecnologias da AMD que oferecem experiências de jogos de classe mundial. Da Radeon Super Resolution e AMD Radeon Anti-Lag, que aumentam o desempenho e a capacidade de resposta, à AMD Smart Access Memory, que aumenta o desempenho dos jogos em sistemas com gráficos Radeon e processadores Ryzen, essas tecnologias avançadas oferecem aos jogadores um desempenho incrível e experiências visuais excepcionais.