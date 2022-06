Quer excluir as mensagens do WhatsApp de todos, mesmo após o prazo? Esse truque de “viagem no tempo” é ótimo e realmente funciona

Com um truque simples, podemos excluir as mensagens do WhatsApp de “todos” mesmo depois de decorrido o tempo máximo.

EU ‘Aplicativo de mensagens Também é um site social Serviço realmente conveniente. Às vezes, porém Nós cometemos erros Que também pode ser “envergonhado”.

E a Até recentemente, esses erros permaneciam Preto em um fundo branco. Depois que uma mensagem, foto ou vídeo é enviado, não podemos mais excluí-lo no bate-papo do destinatário. Certamente isso criou mais do que uma… situação difícil.

Então finalmente veio a função de “Excluir mensagem”, entre outros com duas opções, “Excluir para mim” e “Excluir para todos”. Para aqueles que realmente não querem correr o risco, há Opção muito útil para mensagens temporárias. Ou seja, você pode configurar uma conversa na qual as mensagens se autodestruirão após um determinado período de tempo. isto também Em seguida, os desenvolvedores forneceram uma “segunda chance” para quem deseja recuperar uma mensagem efêmera. Em suma, não podemos dizer que esta aplicação carece de quantidade e qualidade de serviços.

No entanto, hoje vamos falar de algo que pode ser útil para muitos do utilizador pelo WhatsApp, Truque que permite “contornar” o limite de tempo Para remover mensagens de ‘todos’.

Quer excluir as mensagens do WhatsApp de todos, mesmo após o prazo? Aqui está o truque da “viagem no tempo”.

Mais cheio Excluir uma mensagem enviada por engano – Ou por que nos arrependemos – é normal. Felizmente, a função “Excluir para todos” está disponível no WhatsApp. Mas também sabemos disso Existe um limite. Podemos cancelar a mensagem fatídica Apenas em 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Após este tempo, só podemos usar a função “Excluir para mim”. É de pouca utilidade na verdade.

Felizmente Podemos “limpar o chat” mesmo após o prazoaproveitando uma truque Realmente espirituoso. Na prática, “gastamos tempo”. Não de novo, então, de cartas enviadas à noite, talvez em um momento de “vulnerabilidade”, que imediatamente lamentamos na manhã seguinte.

Primeiro você tem que olhar lá‘Tempo exato’ onde ele estava Envie a mensagem que queremos excluir. Então é necessário Sair A partir do modo de rede ou “modo avião”. Neste ponto, vamos alternar entre Configurações móveis E procure o aplicativo. Nós escolhemos o que importa, ou WhatsApp e Pressione e segure o ícone a entrevista. Em seguida, clique em “Sair do aplicativo”. Vamos voltar às configurações do celular e colocar a data e hora associadas à mensagem acima.

Agora tudo o que resta é fazer A coisa mais importante: voltar ao chat e mensagem A partir de Remoçãoclique nele e Escolha “Excluir para todos”. Se a operação foi realizada corretamente, aparecerá a tão necessária mensagem “Esta mensagem foi excluída”. e nós Podemos dar um suspiro de alívio.