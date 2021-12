Hellblade 2 e declarado no 2021 Game Awards? Veremos como jogar, por dentro – Nerd4.life

Senua Saga: Hellblade 2 NS Eu reconheço aparecerá para Game Awards 2021? Se isso realmente acontecer, como tem sido boato nas últimas horas, veremos um arquivo Toque: Esta é a hipótese do conhecido insider Klobrille.

Jeff Grubb afirma que Hellblade 2 estará no Game Awards 2021, mas é um boato que surgiu há várias semanas e o mesmo pode ser dito sobre Avowed, que se parece com Skyrim, mas é mais quente, novamente de acordo com Klopril.

Enquanto pedia aos usuários que não considerassem nada garantido para evitar decepções emocionantes, a fonte escreveu que, se Hellblade 2 e Avowed forem realmente exibidos no 2021 Game Awards, é provável que sejam sequências cinematográficas ou de jogabilidade. no jogo, não CG.

Porém, a situação é diferente para o misterioso Projeto Cobalt, que parece ser o novo RPG para InXile no estilo do steampunk: neste caso é claro que a estréia em CG será bastante natural.

Finalmente, ouviu-se Klobrille adicionar que em um nível visual, Senua’s Saga: Hellblade 2 (aqui está a prévia da configuração) terá todas as credenciais para roubar o show de qualquer outra produção exibida no Game Awards 2021.

Resumindo, a curiosidade de ver como será a tão esperada estreia mundial da nova versão do show organizada por Geoff Keighley será muito legal, esperando que alguns rumores se concretizem nos últimos dias.

A data é na noite de 9 a 10 de dezembro, às 2h00, e também haverá espaço para o show: Sting fará uma música para Arcane e entre os apresentadores do evento estarão também Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.