Fortnite, problemas de acesso ao videogame: quando você se reconectará à Internet? – Corriere.it

Após um grande evento na noite de 4 e 5 de dezembro, jogadores de todo o mundo acordaram com uma surpresa desagradável: servidor offline e problemas de login

O evento aconteceu entre 4 e 5 de dezembro O final que encerrou o capítulo 2 de É um jogo eletronicoE O videogame popular para muitos jogadores em todo o mundo. Já à tarde e à noite Downdetector.it Houve relatos de problemas para aqueles que desejavam acesso a videogame, continua e aumenta na madrugada e no final da manhã de domingo, 5 de dezembro.

O erro 404 é exibido nas telas de muitos jogadores e, para outros, é impossível se conectar para jogar ou continuar a sessão mesmo após realizar a atualização. Mas quando o Fortnite voltará a estar online, muitas pessoas estão se perguntando? Não há resposta no momento, também por causa da casa de produção Não deu notícias sobre o assunto em seus canais oficiais. Na verdade, os servidores são indicados como 100% ativos e funcionando.. Ele pode voltar a jogar à tarde, de acordo com o Suporte do PlayStation. Neste dia, de fato, deve chegar o tão esperado capítulo 3. Na conta do Fortnite no Facebook, pouco depois das 9h de domingo, 5 de dezembro, apareceu uma imagem com um mapa da ilha e a palavra #fortnite invertida.

Nas redes sociais, aliás, postagens que falam, além desses problemas, são uma loucura Avanços na primeira temporada do Capítulo 3 da saga, em que detalhes da prévia foram revelados devido a um vazamento. no Twitter l’hashtag #exclusive_chapter 3 Trendy e você já pode ver as imagens dos personagens (haverá The Rock e Spideman). Skins e stickers que todos os jogadores poderão usar em breve. Outra hashtag também se tornou popular # Oh senhor, com centenas de tweets com imagens de extensões que você encontrará no videogame. READ Lee vedremo em Starfield e The Elder Scrolls 6? - Multiplayer.it

Os poucos sortudos que foram abençoados com este assunto, Como Polygon. Escreve, mesmo ao entrar no jogo, eles mostram apenas uma tela: Seu personagem está flutuando no meio do oceano, enquanto um aviso indica que o servidor não pode carregar a próxima cena. A mesma imagem que encerrou a transmissão ao vivo do final do segundo capítulo da saga e ainda está em exibição.

