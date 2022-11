CEO Bobby Kotick atualiza a aquisição e explica por que é uma coisa boa – Nerd4.life

Bobby Kotik Compartilhe uma mensagem com as equipes em Activision Blizzard sobre a aquisição pela Microsoft, apresentando uma boa razão para concluir este processo. Resumindo, junte-se a nós X-Box Vai dar acesso a talentos de todo o mundo, concretizar ambições e satisfazer o público.

“Equipe, eu queria tirar um tempo da nossa bem-sucedida temporada de lançamentos para dar a vocês uma atualização sobre nosso progresso para concluir a fusão com a Microsoft. Com a concorrência crescendo globalmente de empresas com grande talento e recursos, tornando-se parte de uma empresa que tem Acesso ao talento ao redor do mundo nos ajudará a preencher milhares de vagas que preencheremos nos próximos anos.”

“Estivemos e estaremos em uma competição acirrada para atrair e reter o talento de que precisamos para criar conteúdo que atenda às demandas de nosso crescente público. Fazer parte da Microsoft nos ajudará Alcançar melhor nossas ambições e para atender aos altos padrões de nosso público.”

“Como dissemos quando anunciamos a fusão, é um longo processo. Já recebemos aprovações de países como o Brasil. Após uma análise cuidadosa do negócio, as autoridades brasileiras chegaram à conclusão de que operamos em um setor muito dinâmico e competitivo e que a fusão não prejudicará a concorrência de forma alguma.”

“Continuamos a trabalhar com reguladores em outras jurisdições e o processo está ocorrendo conforme o esperado. Com tantas grandes empresas agora competindo na indústria de jogos de aproximadamente US$ 200 bilhões em todo o mundo, é compreensível que os reguladores estejam tentando entender melhor a indústria de jogos. Comissão Europeia Anuncio que entramos na segunda fase de nossa revisão na região.”

“Continuaremos a colaborar com a Comissão Europeia, pois temos muitos funcionários nos países que representam. Trabalhamos em estreita colaboração com a Microsoft para envolver Autoridades reguladoras em outros países importantes, para responder às suas perguntas e fornecer-lhes informações úteis para sua revisão. Pessoas de todas as nossas unidades de negócios e funções estiveram envolvidas neste trabalho organizacional e quero agradecer a cada um de vocês por seu trabalho árduo e esforço na implementação desta fusão, que continuamos esperando que termine no estágio atual. o ano que terminará em junho de 2023.”

“Continuamos empolgados com os ótimos jogos que continuamos lançando e com o crescimento que prevemos, que resultará disso. Aumentar os investimentos neste setor De muitas empresas e concluir a fusão com a Microsoft para que possamos competir melhor. Obrigado por sua paixão, entusiasmo e compromisso com a excelência. Atenciosamente, Boby”