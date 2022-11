Aqui está o novo deus da guerra, desta vez Ragnarök – tempo livre

As lendas retornam e o deus da guerra retorna. Quatro anos após o aclamado título de 2018, o Santa Monica Studio está de volta à ação nos Deuses Nórdicos publicando um novo capítulo, “God of War Ragnarök”, para a Sony Interactive Entertainment, que estará disponível a partir de 9 de novembro para Playstation 5 e Mais uma vez, os heróis do videogame de aventura são Kratos e Atreus em uma longa jornada por cada um dos Nove Reinos em busca de respostas enquanto as forças asgardianas se preparam para uma batalha previsível que acabará com o mundo. Ao longo do caminho, você poderá explorar paisagens lendárias e deslumbrantes enfrentando inimigos temíveis na forma de deuses e monstros nórdicos. A ameaça do Ragnarök está cada vez mais próxima: Kratos e Atreus devem escolher entre sua própria segurança e a segurança dos mundos.

Para criar um novo capítulo da saga, que nasceu em 2005 com o primeiro God of War, o estúdio também trabalhou durante a pandemia, contando com o trabalho de casa para toda a equipe que deu vida à nova aventura dedicada à mitologia nórdica . “Quando decidimos continuar a história de God of War em 2018 – dizem os desenvolvedores – imediatamente pensamos que seria uma boa missão, mas depois as coisas ficaram sérias e muito rapidamente. Agora sabemos muitas histórias sobre o significado de um jogo. trabalhar em casa e não queríamos Das condições de trabalho remoto para se tornar a história deste jogo. Nosso objetivo sempre foi entregar uma experiência épica, crua e honesta. Ao longo do caminho, as condições do mundo pareciam estar completamente interligados. Aos nossos temas, então a equipe começou a trabalhar em conjunto em torno da ideia de construir um “cobertor” para acalmar os jogadores. E assim, de suas casas, centenas de artesãos e contadores de histórias apaixonados embarcaram na árdua tarefa de consertar minuciosamente esse ‘cobertor’.