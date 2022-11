Jogos Extra e Premium anunciados pela Sony – Nerd4.life

Como esperado, hoje a Sony anunciou os jogos que se juntarão PlayStation Plus usuários de nível extra e especial dentro de um mês Novembro de 2022.

Quanto ao Brinquedos Do PlayStation Plus Extra, estes são os títulos esperados:

The Elder Scrolls V: Skyrim – Edição Especial | PS4, PS5

Rainbow Six Siege de Tom Clancy | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Prólogo do Capítulo Final de Kingdom Hearts HD 2.8 | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melodia da Memória | PS4

Oddworld: Soulstorm – Edição Aprimorada | PS4, PS5

A Divisão 2 de Tom Clancy | PS4

Ponto de interrupção do Ghost Recon de Tom Clancy | PS4

coro | PS4, PS5

O que resta de Edith Finch | PS4

Jardins entre | PS4, PS5

Força de Defesa da Terra: Irmãos do Mundo | PS4

Força de Defesa da Terra: Chuva de Ferro | PS4

Oni Chanbara original | PS4

Quanto ao PlayStation Plus Premium, os jogos são os da série Ratchet & Clank que foram anunciados na semana passada e são:

Ratchet e Clank (PlayStation 3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet and Clank: Up Your Arsenal (PlayStation 3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Todos os jogos relevantes estarão disponíveis para download em 15 de novembro de 2022Recordamos também os seis jogos que sairão do catálogo no mesmo dia.



No entanto, esta é uma seleção impressionante de títulos disponíveis para assinantes, com 15 jogos adicionados ao longo do mês.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Edição Especial | PS4, PS5

Explore um vasto mundo aberto em busca de aliados para derrotar um inimigo temível que ameaça destruir o mundo.

A Edição Especial inclui o premiado jogo original e todos os complementos, com novos recursos como gráficos redesenhados, efeitos, raios volumétricos, profundidade de campo dinâmica, superfícies refletivas e muito mais.

Rainbow Six Siege de Tom Clancy | PS4, PS5

Este atirador tático de alta precisão recompensa o trabalho em equipe e a preparação cuidadosa das estratégias de jogo. Mergulhe em batalhas explosivas 5v5 contra oponentes de alto escalão para batalhas de equipe cheias de adrenalina. Escolha um operador da lista de agentes para lidar com cenários táticos em uma variedade de mapas multijogador.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Um conjunto de quatro jogos é o ponto de partida perfeito para embarcar numa viagem pela série ou reviver os melhores momentos destas aventuras na terceira pessoa.

Prólogo do Capítulo Final de Kingdom Hearts HD 2.8 | PS4

Um conjunto de três experiências de jogo diferentes: a versão remasterizada de Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, o filme HD Kingdom Hearts χ Back Cover e Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage – uma mini-aventura jogável que serve como uma prequela para Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts III | PS4

Embarque em uma aventura de tirar o fôlego com o mais recente capítulo da série de RPG que surgiu da colaboração entre a Square Enix e a Disney.



Kingdom Hearts III, screenshot do jogo

Sora, Pateta e Pato Donald se juntam aos lendários personagens da Disney-Pixar para enfrentar desafios difíceis e lutar contra a escuridão que ameaça seus mundos.

Kingdom Hearts: Melodia da Memória | PS4

Curta a música de Kingdom Hearts como nunca antes em um jogo que combina ritmo e ação! Lute contra 20 personagens de Kingdom Hearts em uma série de desafios musicais ao ritmo de 140 músicas de títulos épicos. O jogo também inclui um modo multiplayer online para testar suas habilidades.

Oddworld: Soulstorm – Edição Aprimorada | PS4, PS5

Soulstorm é uma aventura de ação com elementos de plataforma, apresentando uma história estranha ambientada em uma comunidade à beira da revolução. Cada escolha que você fizer terá um impacto no resultado do caso. A Enhanced Edition inclui o novo modo de jogo Toby’s Escape.

A Divisão 2 de Tom Clancy | PS4

Este RPG online com elementos de tiro é ambientado em um mundo aberto realista e vibrante. Em uma devastada Washington DC, você deve unir forças para libertar a cidade, trabalhando com civis presos para resgatá-los de facções hostis que lutam pelo controle dos recursos disponíveis.

Ponto de interrupção do Ghost Recon de Tom Clancy | PS4

Assuma o papel de um soldado furtivo das forças especiais e parta para Auroa em uma missão especial. Um grupo rebelde das Forças Especiais, liderado por um ex-camarada de armas, assumiu o controle da área. Lidere sua equipe por diferentes cenários insulares enquanto resgata civis e permanece nas sombras. Você pode jogar sozinho ou em cooperação com até três amigos.

coro | PS4, PS5

Neste jogo de tiro espacial clássico moderno, você jogará como a jovem Nara e seu lutador consciente chamado Forsaken. Desbloqueie novas armas e atualizações enquanto você domina a mecânica de deriva do navio e as habilidades de combate mortais para enfrentar hordas de oponentes e seus gigantescos navios de guerra espaciais.

O que resta de Edith Finch | PS4

Como Edith, você terá que explorar a enorme mansão Finch em busca das histórias dos membros da família, descobrir seu destino e entender por que Edith sobreviveu. Cada história permitirá que você reviva o dia em que um membro da família morreu, através de eventos que se desenrolam desde o passado distante até os dias atuais.

Jardins entre | PS4, PS5

Dois amigos, depois de se perderem em um mundo misterioso onde causa e efeito perdem o significado, descobrem que o tempo está fluindo em todas as direções. Manipule o tempo para resolver quebra-cabeças e chegar ao topo de cada ilha. Siga os passos dos dois heróis enquanto eles revivem os momentos mais importantes de suas vidas juntos, iluminando as torres e revelando uma história cheia de momentos emocionantes.