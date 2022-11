PlayStation 5 e God of War Ragnarok estão esperando por você na próxima GameStop!

GameStop anunciou a data para o próximo lançamento do PlayStation 5 Isso lhe dará a oportunidade de jogar instantaneamente com God of War Ragnarok!

nomeação para Quarta-feira, 9 de novembro de 2022 sempre começa às 15:00Com a nova versão da GameStop TV. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo neste endereço. Com um episódio que será definitivamente dedicado a Deus da Guerra Ragnarok Quem também será o protagonista do novo pacote!

Como de costume, Lorenzo apresentará o episódio.cubanoFazio, com vários convidados para conversar sobre o novo jogo do estúdio Santa Monica.

Durante a transmissão ao vivo, haverá a oportunidade de comprar um pacote do PlayStation 5 Obrigado gota. Na verdade, a oportunidade para esta semana será dupla, porque Haverá dois pacotes disponíveis para escolher. Ambos estão disponíveis por € 799,98.

O pacote incluirá Padrão PS5, observador DualSense Gray Camouflage, Pulse 3D Headphones, God of War Ragnarok (cópia digital), Immortals Fenyx Rising (versão em disco) e conjunto Sniper Thumb Grip.

Além disso, durante o episódio também haverá uma oportunidade Obtenha uma edição universitária de Deus da Guerra RagnarokSe você não foi capaz de levá-lo no passado.

Então tudo o que resta é Estou marcando novamente para quarta-feira, 9 de novembro, a partir das 15:00, com a nova transmissão da GameStop Televisão e solte PS5.

fonte: Jim Stop