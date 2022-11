Whatsapp, se você tiver este formulário, tudo desaparece: para sempre

O Whatsapp não estará mais disponível para todos. De fato, a nova atualização do aplicativo de mensagens não é compatível com alguns telefones.

O Whatsapp foi lançado em 2009 e atualmente é a plataforma de mensagens instantâneas mais popular e mais usada no mundo. Basta dizer que só na Itália, o aplicativo Meta tem mais de 33 milhões de usuários. Ele até ultrapassou o limite de um bilhão de usuários em todo o mundo. Infelizmente, após a nova atualização, o Whatsapp não será utilizável para todos, mas dará adeus a alguns modelos de celulares. Vamos ver quais usuários terão que se despedir da plataforma.

O aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo se despede de alguns modelos de smartphones, causando transtornos a vários milhares de usuários. Basicamente, a plataforma introduziu uma nova atualização que não será utilizável para muitos dispositivos, pois eles não podem suportá-la. Portanto, a incompatibilidade do Whatsapp com alguns modelos de celular está relacionada à versão do sistema operacional do dispositivo. De qualquer forma, a notícia de maio passado já foi comunicada diretamente pelo Meta aos usuários interessados.

Nova atualização para os modelos Whatsapp e iPhone

A nova versão do aplicativo de mensagens instantâneas não estará disponível para proprietários de alguns modelos de iPhone. Especificamente, não é compatível com dispositivos anteriores ao iPhone5S.

Foi a própria Meta que informou aos usuários por meio desta mensagem, que foi enviada apenas em maio passado: O Whatsapp não suportará mais esta versão do iOS, vá para Configurações> Geral> Atualização de software para baixar a versão mais recente do iOS.

Todos os iPhones que seguem o modelo 5S que, por outro lado, poderão instalar a nova versão do Whatsapp: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª geração), iPhone 7 e 7 Plus , iPhone 8 8Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone II, iPhone II Pro e Pro Max, iPhone 13 e 13 mini, iPhone 13 Pro e Pro Max, iPhone SE 2022, iPhone 14 e iPhone 14 Além disso, iPhone14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

Nova atualização para WhatsApp e formulários Android

Assim como os proprietários de dispositivos da Apple, os proprietários de telefones Android podem receber em breve o mesmo tipo de aviso.

Isto é, caso haja uma mudança na versão do sistema operacional Android. De acordo com as últimas notícias, as versões suportadas serão as posteriores à 4.1.