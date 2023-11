O primeiro vôo muito curto de uma espaçonave ao espaço

A enorme nave espacial da SpaceX, que um dia será usada para missões à Lua, atingiu um novo alvo antes de explodir

Por Emanuele Minetti

Pela primeira vez na sua história, a nave Starship da empresa espacial americana SpaceX ultrapassou os 100 quilómetros de altitude, altitude que tradicionalmente marca o início do espaço. No entanto, a nave permaneceu no ambiente espacial por alguns minutos, antes que os sistemas de segurança interviessem para destruir a nave. Hoje foi a segunda tentativa da SpaceX de chegar ao espaço com sua gigante nave Starship, que inclui em seu sistema de lançamento o Super Heavy, o foguete mais poderoso já construído na história da exploração espacial, que explodiu após se separar da nave. O lançamento ocorreu às duas da tarde (horário italiano) e foi um sucesso parcial, após o lançamento fracassado em abril passado, quando os técnicos decidiram explodir a espaçonave devido a vários problemas de funcionamento que surgiram nos primeiros minutos do voo.

Os testes são essenciais para comprovar as capacidades da espaçonave, que um dia será usada para o primeiro pouso lunar do programa lunar Artemis, e no futuro para explorar Marte com astronautas, pelo menos nos planos do fundador da SpaceX, Elon Musk.

O lançamento ocorreu em Boca Chica, uma pequena cidade localizada a poucos quilômetros da costa do Golfo do México, no estado do Texas. Nessa área, na última década, a SpaceX construiu um grande complexo chamado Starbase. A área foi usada para montar a Starship e Super Heavy e testar as primeiras versões experimentais da nave, com grandes explosões e apenas uma tentativa bem-sucedida de devolver a espaçonave à Terra inteira, embora com alguns danos.

Esteticamente, a espaçonave lembra a nave de Tintim da história em quadrinhos Alvo lunarMas eles são muito maiores e menos coloridos. Tem 50 metros de altura, a mesma altura de um edifício de 16 andares, e um diâmetro de cerca de 9 metros; Ela usa seis motores movidos a oxigênio líquido e metano líquido, que quando totalmente carregados acrescentam cerca de 300 mil toneladas à massa da espaçonave. Uma vez operacional, pode ser usado para transportar grandes satélites, módulos de estações espaciais (incluindo a base Gateway que será construída ao redor da Lua como parte do Artemis) e tripulações em órbita até mesmo em direção à Lua ou Marte.

Para chegar à órbita terrestre, a potência da nave espacial não é suficiente, por isso é utilizado um foguete muito pesado, com cerca de 70 metros de altura e equipado com 33 motores, sempre movidos a oxigénio líquido e metano líquido, para lhe dar a propulsão necessária. A plataforma de lançamento impulsiona a espaçonave além da atmosfera e, em seguida, manobra para retornar à Terra como os Falcon 9, os foguetes parcialmente reutilizáveis ​​da SpaceX, já fazem. O sistema permite que você não tenha que construir novos foguetes para cada lançamento, como fazem muitos concorrentes da SpaceX, e isso permite reduzir significativamente os custos de lançamento e torná-los mais frequentes.

Para Starship e Super Heavy, o objetivo é mais ambicioso, porque a empresa espacial quer ter um sistema de lançamento totalmente reutilizável. Ambas as espaçonaves devem ter a capacidade de retornar à Terra fazendo um pouso controlado, para que estejam prontas para um novo lançamento após o reabastecimento, assim como fazem os aviões. No entanto, conseguir isso não é fácil, o sistema é complexo e isso explica as inúmeras explosões que Boca Chica testemunhou nos últimos anos, incluindo a estrondosa explosão de Abril passado e a que ocorre hoje.

Na primavera, o lançamento do foguete foi mais ativo do que o esperado, destruindo a plataforma de lançamento e produzindo uma poderosa onda de choque, que teve consequências num raio de vários quilómetros. A Starship não se separou do Super Heavy para continuar sua jornada e perdeu o rumo, sendo necessário lançar algumas cargas explosivas para destruir todo o sistema. Nos meses seguintes, os técnicos da SpaceX começaram a trabalhar para analisar o acidente e revisar alguns dos componentes e mecanismos da Starship e do Super Heavy. em relação A SpaceX publicou em setembro passado que a principal causa dos problemas foi um vazamento de propelente do Super Heavy, que depois repercutiu em outros componentes.

O incidente levou a Administração Federal de Aviação (FAA), a agência governamental dos EUA responsável pelo licenciamento da aviação civil, a lançar a sua própria investigação, que terminou com a publicação de um relatório. relação Contém 63 solicitações para a SpaceX, especificamente para proteger a área de lançamento. A onda de choque causou danos a vários edifícios ao redor de Boca Chica, alguns destroços atingiram pelo menos um carro e associações ambientalistas relataram o risco de poluição. Portanto, a SpaceX teve que cumprir as instruções da FAA para obter nova permissão para o lançamento de teste.

Além de fazer alterações na Starship e Super Heavy, a SpaceX tem trabalhado nos últimos meses para fortalecer a base da plataforma de lançamento, acrescentando um sistema mais elaborado e poderoso de jatos d’água, que são acionados para reduzir a onda de choque dos motores produzidos. nos primeiros momentos de sua ignição. Várias outras medidas foram tomadas para reduzir o risco de propagação de poluentes.

A SpaceX testou hoje com sucesso pela primeira vez um procedimento de separação diferente entre Super Heavy e Starship, onde a espaçonave liga seus motores antes de se separar do foguete. É uma prática que já vem sendo seguida há algum tempo, principalmente nos foguetes russos, e permite que se perca menos potência quando o lançador quase termina a propulsão e se separa dos demais, pois funcionará apenas como lastro. A mudança para esta solução tornou necessária a revisão do funcionamento de alguns sistemas e pode acrescentar algumas complexidades. Após a primeira tentativa em abril, Musk afirmou que as chances de sucesso em um segundo lançamento seriam de mais de 50%.

Tal como na primavera, o lançamento de hoje ocorreu através do “Mechazilla”, uma plataforma de lançamento especial equipada com dois grandes braços mecânicos informalmente chamados de “pauzinhos” que um dia terão de estabilizar os foguetes saltitantes: mesmo neste segundo teste não foi Recuperação esperado.

No final da contagem regressiva, o Super Heavy ligou todos os 33 motores e impulsionou a espaçonave por cerca de três minutos, queimando rapidamente uma grande quantidade de propelente em seus tanques. Em seguida, separou-se da espaçonave e explodiu alguns segundos depois, em vez de retornar à Terra, onde fez um pouso controlado nas águas do Golfo do México, onde deveria afundar. Enquanto isso, a espaçonave continuou sua jornada fora da atmosfera terrestre e atingiu uma altitude de cerca de 148 quilômetros. Então algo deu errado e os serviços de segurança explodiram para destruí-lo, antes que ficasse fora de controle.

Portanto, a espaçonave não entrou em órbita e começou a orbitar a Terra a uma altitude de cerca de 230 quilômetros, conforme planejado. Os planos previam que ele realizasse uma órbita parcial, depois manobrasse para reentrar na atmosfera e acabasse no Oceano Pacífico, onde não seria recuperado.

O novo lançamento foi muito aguardado porque parte importante dos planos de retorno à Lua e construção de uma estação espacial em sua órbita dependia do desenvolvimento da Starship e do Super Heavy. A NASA concedeu um contrato de US$ 2,9 bilhões à SpaceX para construir o novo sistema e usá-lo como transporte para fazer pousos lunares começando com a missão Artemis 3, programada para o mais tardar no final de 2025 (prováveis ​​atrasos). Nos últimos meses, surgiram dúvidas e algumas preocupações sobre o lento progresso que está sendo feito, especialmente quando comparado com anúncios feitos no passado por Musk que em diversas ocasiões especificou como iminente um voo orbital da Starship, sem que este fosse alcançado devido a atrasos. E vários problemas técnicos.

No entanto, a SpaceX espera acelerar os tempos de desenvolvimento, seguindo uma estratégia semelhante à que adoptou nos primeiros anos de construção do Falcon 9, foguetes que agora utiliza regularmente para transportar satélites para a órbita e materiais e tripulações para a Estação Espacial Internacional. Sempre em nome da NASA. A empresa espacial adota uma abordagem um tanto agressiva: testa seus sistemas sabendo da alta probabilidade de falha, mas desta forma consegue coletar grandes quantidades de dados para corrigir erros e produzir sistemas de lançamento cada vez mais confiáveis. Os primeiros voos orbitais da Starship também serão usados ​​para trazer grandes quantidades de satélites Starlink ao espaço, um sistema para fornecer conexões de Internet a áreas da Terra não alcançadas por cabos de fibra óptica ou torres de celular. A Starlink tornou-se uma importante fonte de receitas para a SpaceX e fala-se na sua potencial listagem na bolsa de valores, embora Musk tenha atualmente descartado a possibilidade de isso acontecer no curto prazo.

