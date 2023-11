Festa no lugar dos outros – Big Brother 2023

18 de novembro de 2023

Os inquilinos estão prontos, a pizza está assada. Deixe a festa começar!



Através de cuidados cuidadosos, os inquilinos colocam-se no lugar uns dos outros. Escolheram uma amiga para brincar, se maquiaram e tiraram roupas dos armários.

Até a pizza quente e fumegante foi assada na hora e trazida para a mesa. Os inquilinos continuam a fingir ser outra pessoa e a servir-se de comida.

Alexo que explica JosephEle não deixa de declarar seu amor agora por Beatrizpara agora Anitta. urinaem vez de usar roupas AngélicaEle repete constantemente suas frases cativantes. ““filhotes de foca” Ele grita divertido.

Não faltam sotaques de todo o mundo: Massimiliano, fantasiado MirkoÉ um retino perfeito, Ciro Dá um toque teutônico a Alex, Vencedor Ela se obriga a falar napolitano para homenagear seu amigo Ciro e Anita, e improvisa como uma venezuelana extrovertida… assim como… Grécia!

Rosienão mais doce como de costume, vira rock and roll e dá vazão a um design inédito, e se torna o que é Centáurea.

Entre as falsas discussões e declarações de amor, os rapazes esquecem por um tempo as tensões e animosidades e gostam de mostrar os pontos fortes e fracos um do outro.

O riso alto é o pano de fundo e a alegria reina!