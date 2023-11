ChatGPT ou Google Bard, qual você deve usar? Aqui estão as diferenças (que ninguém sabe) entre os dois sistemas de IA

Todo mundo quer experimentar a melhor inteligência artificial, mas quais são as diferenças entre os dois tipos mais populares? Para que você possa entender qual é o certo para você

A abertura dos Chatbots ao público tornou-se um grande tema de conversa, em particular ChatGPT da OpenAI e Bard do Google. A missão deles é responder aos nossos problemas: Perguntas do usuário e inteligência artificial responde. Eles são capazes de produzir imagens e textos, fazer pesquisas, resolver problemas de matemática, etc. Qual é melhor? Na verdade, são duas conversas que são treinadas de forma diferente e, portanto, oferecem serviços diferentes.

Essas ferramentas refinadas apoiam (ou deveriam apoiar) o ser humano em suas atividades repetitivas. Mas qual solução deve ser usada? produto com vista para a montanha, Google Bard tem acesso direto à Internet, para que ele possa fornecer respostas atualizadas. Basta ir à página inicial e digitar um prompt para obter resultados consistentes com as últimas notícias. Quanto ao ChatGPT, em sua versão básica e gratuita não permite tais respostas repentinas de atualização, Os dados estão presos em 2021.

A diferença entre Google Bard e ChatGPT: prós e contras de cada um para entender qual é o certo para nós

Assim, no Google Bard você pode perguntar sobre as últimas notícias e o que aconteceu em um determinado local, indicando uma data específica. Com ChatGPT não. Contudo, estes dados não são completos, pois a Bard, por exemplo, comete muito mais erros que o seu concorrente, o Por outro lado, o Chatbot da OpenAI parece ser mais preciso nas suas respostas.

Para obter atualização do ChatGPT Você tem que pagar cerca de US $ 20 por mês Para cada pessoa que usa o chat, Por outro lado, o Google Bard é totalmente gratuito Não oferece planos pagos avançados. ChatGPT possui vários plug-ins e extensões de navegador que podem estender seus recursos, no entanto Ótima experiência do usuário do Google Pode ser considerado melhor porque dá possibilidade Integre resultados com planilhas e Gmailmas também exporte a saída para o Google Docs.

Por outro lado, o Google é legal Não é ideal para criação de conteúdo criativo Porque ele tem tendência a sintetizar, a dar respostas rápidas. Já o ChatGPT é mais completo nesse quesito porque também foi treinado por livros e um conjunto de dados grande e mais detalhado. Não é possível dizer exatamente qual oferta é melhor porque são duas ferramentas diferentes e cabe a nós entender qual é a melhor.