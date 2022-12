Gmail fora do ar: o que acontece com o e-mail

gmail Não funcionou por pelo menos duas horas: o serviço de e-mail do Google teve problemas em grande parte do mundo, dos Estados Unidos ao Reino Unido, passando pela Itália e outros países. “Gmaildown” estava entre as hashtags mais usadas no Twitter por milhares de usuários dispostos a denunciar a interrupção. Agora, porém, chegam os primeiros relatos com o gradual restabelecimento do atendimento.

Mapa: Aqui está o dano

em mim detector de fundo o Gráfico Subiu ao topo: o mapa padrão mostra os Estados Unidos com os casos mais graves em Los Angeles, Nova York e Boston, os problemas também ocorreram em nosso país e na Europa como imediatamente relatei o sol que coletou depoimentos de denúncias na web. “ O Gmail não está funcionando, estou ficando louco” escreveu um usuário. Há também quem seja mais específico sobre o problema: as mensagens são enviadas regularmente para “ Os e-mails não foram recebidos Outro tweet mostra que a situação pode ser global e, assim, se espalhar mais amplamente.

A situação na Itália

Mesmo que os primeiros comentários fossem estrangeiros, o e-mail não funcionou (ou funcionou esporadicamente) mesmo na Itália com os muitos relatórios que inundaram a rede. “ Parece que o Gmail simplesmente acerta e erra ou sou só eu? Muitos usuários twittaram. Por outro lado, escreveu Antre, eles encontraram os primeiros problemas por volta das 14h com interrupções e repercussões negativas significativas em todos os setores, TI e negócios obviamente. Mesmo que muitos tenham desconectado e reconectado a conta, não foi resolvido. problema este caminho.

como parece de mapa italiano, o rubor vermelho (ou seja, com grandes problemas) que afetava principalmente cidades como Turim e Milão, a área entre Livorno, San Marino, Perugia e Roma desapareceu: agora há um tom amarelado que indica o lento retorno ao normal. Há algumas horas, o laranja (médio crítico) também afetou as principais cidades do sul, incluindo Nápoles, Bari, Palermo, Messina e Catânia, o que significa que o bloqueio afetou não apenas as regiões mencionadas, mas todo o território nacional. Até agora, a multinacional americana sediada na Califórnia não emitiu nenhuma nota explicando a natureza da interrupção: portanto, suas origens são desconhecidas (seja um hacker ou um problema técnico).