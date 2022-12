O trailer mostra vários jogos chegando em 2023 que já foram confirmados – Multiplayer.it

A Microsoft lançou um trator Ele mostra um grande número de próximos jogos em Passe de jogo para PC e Xbox durante 2023, além de alguns dos grandes nomes já presentes no catálogo, como Halo Infinite e Microsoft Flight Simulator. Como já podemos ver, há toneladas de títulos de peso chegando ao serviço nos próximos meses que prometem manter os assinantes ocupados por centenas de horas.

Entre os que aparecem no filme, destacam-se Starfield, Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e a versão para console de Age of Empires 4, ou os líderes de primeira equipe do Xbox Studios.

Depois, há muitos jogos de terceiros com grande apelo que estarão disponíveis no catálogo do Game Pass quando estrearem em 2023 (excluindo eventos inesperados), como Wo Long: Fallen Dynasty, STALKER 2: Heart of Chornobyl e ARK 2 Espaço também para Monster Hunter Rise e Persona 3 Portable, dois dos jogos mais esperados do próximo mês.

Em resumo, aqui está a lista de jogos apresentados no trailer e em desenvolvimento no PC e Xbox Game Pass em 2023:

Lendas do Minecraft

Forza Motorsport (2023)

coração atômico

Flintlock: Cerco do Amanhecer

campo estelar

Wo Long Fallen Dynasty

animais de festa

foi substituído

Redfall

A Ascensão do Caçador de Monstros

Persona 3 Portátil

Outro caso de Benedict Fox

Era dos Impérios IV

Ravenlock

Stalker 2: O Coração de Chernobyl

ARK2

Tenha em mente que os mostrados no trailer são apenas parte Dos jogos já confirmados para PC e Xbox Game Pass em 2023. Por exemplo, Persona 4 Golden e a versão para console de Age of Empires 2: Definitive Edition também chegarão em janeiro.