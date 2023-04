Starfield, console Xbox Series X | S temáticos vêm da China: oficial ou personalizado?

Imagens surgiram da China do que parece ser Controles do Xbox Series X | S. Característica campo estelarMas os rumores sobre ele são conflitantes porque alguns dizem que é o mesmo processamento personalizado Por terceiros e outros relatam que pode ser oficial.

No momento, por falta de informações precisas, tendemos a criar criatividade de alguns especialistas na customização de controladores e periféricos, mas o que é certo é que é um objeto bem feito, como você pode ver em as imagens abaixo.

O controlador apresenta um fundo branco, mas uma grande quantidade de detalhes impressos em torno dos botões e sticks analógicos, que lembram a interface e o design geral da tecnologia Starfield. As cores da constelação podem ser vistas ao redor da chave central do Xbox, enquanto a parte traseira se separa da frente, apresentando-se com uma cor vermelha dominante e botões cinza.

Observe também a mensagem escondida dentro da porta do compartimento da bateria, para completar um trabalho de muito bom gosto, mesmo comparando com os consoles oficiais que a Microsoft viu até agora. Enquanto isso, temos a história oficial dos eventos Xbox Games Showcase e Starfield Direct, embora recentemente tenha surgido que o jogo não conterá cenas de sexo.