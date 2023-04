Overwatch 2: Lifeweaver anunciado, um novo herói de suporte

Blizzard anunciou oficialmente pássaro sobreviventenovo Suporte de herói para Monitoramento 2que será introduzido no jogo junto com a quarta temporada, no momento a empresa não divulgou nenhum detalhe sobre o assunto, limitando-se a mostrar o personagem em algumas imagens.

Todas as informações sobre o Lifeweaver devem ser divulgadas ao público amanhã, fantasiamos com um trailer e comunicado oficial. Então, nós apenas temos que esperar.

Agora vamos ver uma galeria com uma extensão As quatro primeiras fotos por Lifeweaver.

De fato, nas últimas horas, a PCGamesN publicou um artigo de pré-visualização que deu todos os detalhes sobre o assunto e entrevistou a equipe de desenvolvimento. Então ele soube que, para o design do Lifeweaver, a Blizzard foi tão inspirada pela cultura tailandesa que sua estreia no jogo coincidiria com o Ano Novo tailandês.

Ele tem poderes de cura, provenientes de sua invenção, Biolight, uma tecnologia que usa para curar os necessitados. Sua natureza é generosa e meticulosa. ha outras habilidades É a Petal Platform, que cria uma plataforma de pressão que aumenta quando alguém (de qualquer equipe) pisa nela, e o Life Grip, que protege um aliado e o atrai para o Lifeweaver. No entanto, sua habilidade principal continua sendo Healing Blossom, uma nova habilidade de cura de área.