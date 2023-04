Alerta de WhatsApp, mandam foto e roubam seus dados móveis. Alerta máximo, é assim que você se defende

No mundo, a plataforma de mensagens WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários ativos, enquanto na Itália tem 35 milhões de usuários.

São números impressionantes que a colocam no topo do ranking das plataformas de mensagens mais utilizadas no mundo. Esses números impressionantes se devem às atualizações constantes que trazem muitas novidades e à proteção constante da privacidade e segurança dos dados e dos usuários que utilizam o WhatsApp.

Os novos recursos já estão em grande número. Vamos começar com os diferentes grupos que existem. Todos nós sabemos sobre subgrupos que podem ser criados. Estamos falando de uma comunidade recém-nascida. Depois disso, há uma opção para adicionar uma descrição mais longa do que antes. E aí, como não pensar em legendas para os documentos a serem enviados.

Na prática, os usuários têm a possibilidade de escrever um breve comentário para que o destinatário já conheça o conteúdo do documento. Além disso, há algo muito interessante que você pode fazer. Estamos falando de Avatares. Os usuários podem usá-los como fotos de perfil e também como adesivos para enviar a outros usuários.

O último recurso muito importante sobre o qual queremos falar é a capacidade de enviar um número maior de fotos ao mesmo tempo. Na verdade, o número cresceu para até 100 fotos e vídeos. Apenas em termos de fotos, há um problema crítico sobre o qual queremos falar no artigo. Você tem que ter muito cuidado, caso contrário, você pode ser vítima de roubo e fraude.

Imagens que parecem inofensivas e são ferramentas para atividades ilegais.

Você deve estar se perguntando como isso é possível. Bem, por enquanto, lembre-se de que realmente tudo é possível. Tentaremos explicar em detalhes como esses criminosos funcionam e como evitar cair em suas armadilhas. Nossa primeira dica é prestar muita atenção. Agora vamos ver como funciona. O mecanismo é muito simples.

Esses criminosos se conectam ao navegador e procuram uma imagem atraente e chamativa. Feito isso, eles copiam o link da imagem e vão para o site: “iploggerE é aqui que a mágica deles acontece! Eles colam o link na fita e clicam no botão: “Crie um link curtoUma vez feito isso, eles irão copiá-lo e poderão colá-lo em quantas conversas forem possíveis. O que os usuários receberão será uma bela imagem com um link.

E se eles clicarem na imagem, seus problemas começam. De fato, a partir do momento do clique, os cibercriminosos poderão ver o endereço IP, o modelo do dispositivo e a localização e poderão conhecer muitos outros dados, incluindo senhas para diferentes aplicativos. Claro, até bancos. Quando algo assim vier até você, nunca clique! Caso contrário, você terá que se despedir de algo realmente importante.