Dota 2: Valve está enviando proibições permanentes em pacotes de Natal

Cada vez mais desenvolvedores criativos

Momento de proibição do finlandês

A Valve não é a primeira a atacar usuários irritantes com iniciativas improvisadas como essa. Por exemplo, os desenvolvedores de Call of Duty: Warzone puniram muitos trapaceiros cortando seus pára-quedas para que não pudessem chegar ao solo vivos, enquanto a Rockstar Games fez alguns trapaceiros no GTA Online literalmente explodirem.

No entanto, a Valve levou isso para o próximo nível, envolvendo a proibição permanente em adoráveis ​​​​pacotes de Natal.

A iniciativa sazonal foi descoberta por Mason Venne, jogador profissional de Dota 2 que encontrou um presente da Valve ao abrir o jogo no Steam. Mas o padre Newell não lhe trouxe nada de bom. Na verdade, até o carvão verdadeiro teria sido preferível neste caso, já que quando o abriu encontrou carvão tóxico e foi banido indefinidamente por “smurfing”, ou seja, jogar com uma conta secundária para contornar as regras de matchmaking relacionadas com habilidades. . Claro, Venne não é o único a receber o presente da Valve. o Subreddit Dota2 Cheio de relatórios semelhantes.

Valve mencionou “presentes” na atualização Vírus de geada 2023que deve, portanto, ser limitado ao Dota 2. É improvável que os usuários do Steam recebam presentes semelhantes em caso de banimento, mas nunca se sabe.

Smurfing é o flagelo dos jogos multijogador online, com alguns jogadores muito poderosos arruinando o jogo para os novatos, disfarçando-se de novatos para humilhá-los. Em setembro, a Valve anunciou que havia banido 90.000 contas do Dota 2 Smurf.