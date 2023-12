PS5: 10 presentes para encantar os fãs do PlayStation

Dezembro chegou e com notas de Mariah Carey e Michael Bublé invadindo as rádios, estamos nos preparando para o Natal. Como todos os anos, isso significa que é hora de dar presentes a amigos e parentes que estão lutando contra a ansiedade habitual “O que vou dar a ele este ano?”Mas especialmente se o destinatário do seu presente for um fã de videogame Um verdadeiro fã do PlayStationVocê está no lugar certo. Neste artigo vamos levá-lo para descobrir Presentes perfeitos Para ser adquirido para deixar felizes todos os jogadores de PlayStation, tanto da geração anterior quanto da atual, com ideias originais ou coisas atemporais das quais todo usuário do console japonês não pode prescindir.

Assinatura e vale-presente do PlayStation Plus Os Gift Cards da PlayStation Store são o cartão essencial para quem não sabe que presente dar neste Natal Comecemos pelo presente menos original da lista, mas que certamente nenhum gamer irá desdenhar, o coringa por excelência quando você não sabe o que dar por medo de comprar algo que não gosta e ao mesmo tempo está certifique-se de atingir o alvo com pouco esforço. o Vale-presente da PlayStation Storedisponível em diversas faixas de preço, agora pode ser adquirido em praticamente qualquer lugar em formato de papel com código de raspadinha ou digitalmente na loja oficial. Se está nas garras da indecisão, dar 20, 50 ou 100 euros para usar na loja é sem dúvida um presente ideal, mesmo que não seja muito original; Você também pode optar por dar de presente 3, 6 ou 12 meses de PlayStation Essential ou Premiumtanto com compras digitais quanto em papel, disponíveis em todas as redes de lojas de eletrônicos. READ Você está procurando ideias para sua casa? Por menos de 100 euros você pode ter tudo: essas lâmpadas (de baixo custo) vão te deixar louco

Roupas e acessórios com o logotipo do PlayStation Um casaco quente para todos os fãs da PlayStation Na loja oficial Equipamento PlayStation Você terá muitas opções se quiser escolher algo relacionado a roupas de marca. Além dos agasalhos clássicos, jaquetas e jaquetas em diversos estilos, como A jaqueta é uma colaboração com The North Face Com um preço superior a 400€, há também mais itens originais para fãs de exclusivos PlayStation como a réplica A mochila da Ellie de The Last of Us Ou pôsteres de Ghost of Tsushima e muitas outras coisas dedicadas a épicos como Uncharted e God of War.

Controle sem fio DualSense Edge O controlador sem fio DualSense Edge é o presente de Natal perfeito Passemos ao hardware e a uma despesa mais importante, nomeadamente Controle sem fio DualSense Edge, uma almofada para quem procura um presente que com certeza irá agradar a quem recebe. Com mapeamento de teclas personalizável e perfis intercambiáveis, o controlador DualSense Edge é indispensável para os jogadores mais exigentes. Se o custo for muito alto, você pode sempre optar pelo clássico DualSense nas cores padrão ou em edições limitadas com cores e gráficos de God of War ou Spider-Man.

Operador Remoto do Portal PlayStation Outro presente de boas-vindas, se os suprimentos permitirem, é sem dúvida o Portal PlayStation Se o preço não te assusta, e sobretudo se o encontrares disponível, outro presente que te podemos recomendar é Portal PlayStation. Tem-se falado muito sobre este dispositivo, seus prós e contras, mas ainda é algo desejado por muitos jogadores. O Remote Play, por vários motivos, requer hardware poderoso para isso, e o Portal é a solução projetada para proprietários de PlayStation. Se os suprimentos não estiverem em estoque antes das compras de Natal, você pode escolher uma opção mais barata e doar o dinheiro Uma espinha dorsalUm dispositivo periférico que pode ser conectado ao seu smartphone. READ A jogabilidade de Hogwarts Legacy está sonhando acordada (e há uma janela de lançamento)

Fones de ouvido sem fio PULSE Elite com microfone Se você está procurando um par de fones de ouvido premium, o PULSE Elite é o ideal para você Outro acessório essencial para um jogador PlayStation, para festas noturnas com amigos ou para mergulhar em sessões single player nas grandes obras single player dos próprios estúdios da Sony, é sem dúvida um bom par de fones de ouvido. Quais fones de ouvido você escolhe? Francamente, você não tem mais escolha, embora optemos por hardware PlayStation usado e recomendemos hardware premium Pulso Elite, pelo menos para dar um presente com estilo integrado ao console. No entanto, muitas ofertas de fabricantes como Asus, HyperX, SteelSeries e muitos outros com faixas de preços adequadas a todos os orçamentos aparecem em muitos sites de comércio eletrônico.

Caneca com logotipo do PlayStation Não é original, mas a caneca com o logotipo do PlayStation ainda é uma alternativa válida para presente Bem, sim, este é o presente mais preguiçoso que você pode imaginar, mas pelo menos é especial, certo? Mesmo assim, ao navegar na web ou entrar em qualquer loja de qualquer rede de videogame, você terá muitas opções. Não apenas inspirado no console Sony, mas também dedicado aos jogos mais populares, Copos Eles estão por toda parte e por um pequeno custo você pode fornecer uma ferramenta conveniente, mas também um ótimo café da manhã para seu amigo ou parente.

Lego Horizon é proibido no Ocidente O conjunto LEGO Longneck é um presente original que vai deixar uma ótima impressão em você Você tem um amigo apaixonado por LEGO e videogames? Talvez um fã da saga que vê Aloy como protagonista? Perfeição, aqui está Conjunto lego de pescoço longo, inspirado nas criaturas que povoam o mundo do jogo Horizon, foi reproduzido fielmente em 1.222 peças para serem remontadas durante as férias de Natal, entre o jantar e as sessões de jogo. As possibilidades são abundantes no mundo dos tijolos populares, incluindo muitos produtos temáticos de Star Wars, Harry Potter e Disney. READ A espada de Cloud Buster se torna um relógio digital - Nerd4.life

Conchas do PlayStation 5 Os corpos do PlayStation 5 apresentam cores vibrantes e podem satisfazer todos os gostos A actual consola principal da Sony, obviamente a PlayStation 5, é sem dúvida única pelas suas formas que impressionaram na fase publicitária e pelas suas dimensões que garantem que não passa despercebida em nenhum ambiente em que se encontra. Por que não o tornamos mais popular? O design deste dispositivo permite retirar as velas laterais brancas e substituí-las por novas e coloridas encontradas na loja oficial. O preço é baixíssimo e com um pouco de esforço você pode refrescar o visual do seu console favorito.

Base de carregamento DualSense O suporte de carregamento DualSense é elegante, útil e um presente atemporal Permanecendo nos acessórios oficiais encontrados na Playstation Gear Store encontramos também outra ferramenta útil como a base de carregamento para DualSense. Além do benefício óbvio de não deixar seu controlador espalhado, o dock, uma vez conectado, recarregará o pad para que esteja pronto para uso em sua próxima sessão de jogo.

Despertador para console PlayStation Por que não torná-lo um tema do PlayStation Awakening também? Se você é um verdadeiro entusiasta do PlayStation ou precisa dar um presente para um amigo que é um grande fã do console japonês, outra ótima coisa que você pode doar é um despertador em formato de controle, que você encontra nos formatos DualShock e DualSense . Com uma despesa limitada, um verdadeiro jogador começará bem o dia!