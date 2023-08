O novo 2023 Mg Hs, um SUV recentemente renovado e com preço competitivo para uma marca em rápido crescimento

MgHs Prepare-se para receber uma atualização de design. A montadora tem se dedicado a dar ao seu SUV um visual renovado. Esta reformulação também inclui o lançamento do plugin Ehs. O facelift já está disponível para encomenda na Itália. Vamos dar uma olhada mais de perto nas novidades:

O Mg Hs mede 4.610 mm C x 1.876 mm L x 1.685 mm A, com uma distância entre eixos de 2.720 mm. A reformulação está focada principalmente em Design frontal, que foi redesenhado. O SUV agora apresenta uma grade acetinada de novo estilo, ladeada por um perfil contrastante.

Os pacotes de iluminação foram totalmente renovados com a introdução da tecnologia Saic Light, que fornece faróis LED com indicadores de direção verticais em LED. Nova proteção para a parte inferior do corpo também foi introduzida. Na traseira, a MG adotou novos grafismos para os grupos de iluminação, inspirados no design da Union Jack britânica. A reformulação também introduziu uma Uma nova cor chamada cinza óxido de ferro.

Quanto ao interiorHardware de informação e entretenimento Atualizado para maior capacidade de resposta. A plataforma de software foi atualizada para uma versão mais recente e apresenta uma interface gráfica completamente nova.

o novo MG HS 2023 Não faz nenhuma atualização específica em relação à sua gama de motores. Especificamente, o modelo oferece um motor 1.5 GDI turbo a gasolina de quatro cilindros com 162 cv ou 119 kW, disponível com caixa manual de 6 velocidades ou, em alternativa, caixa de dupla embraiagem de 7 velocidades.

Quanto à versão híbrida do Mg Ehs, encontramos um motor 1.5 Turbo GDI a gasolina combinado com uma unidade elétrica com potência de 122 cv ou 90 quilowatts. A potência total do sistema híbrido é de 258 cv ou 190 kW. O motor elétrico é alimentado por uma bateria de 16,6 kWh, permitindo ao SUV percorrer até 52 km em modo totalmente elétrico.

No que diz respeito à segurança, o Mg Sistema Piloto MGque inclui uma ampla gama de sistemas avançados de assistência ao motorista, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, sistema de informação de ponto cego, aviso de colisão frontal, frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa e uma câmera de 360 ​​​​graus.

Inclui a gama de configurações disponíveis para Mg Hs Luxo e conforto. O preço de compra para levar este carro para casa ronda os 23.000 euros. Para arrancar com a reformulação, Mg tem uma oferta com desconto de 1.400€ Híbrido plug-in Mg Ehs e 2.000 euros para Magnésio Hs.

Para o motor a gasolina, existe um bónus de verão adicional de 400€, o que eleva o benefício total para 2.400€. O modelo add-on é compatível com incentivos governamentais. A MG oferece garantia de fábrica de 7 anos ou 150.000 km para todo o veículo, incluindo componentes elétricos como bateria de íons de lítio e motor elétrico.