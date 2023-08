Smasung, Smart TV de 50 polegadas a um preço imbatível: a oferta

A Smart TV de gama média do fabricante sul-coreano está disponível ao preço mais baixo de sempre: pode poupar 300 euros no preço de tabela.

Durante anos, a marca Samsung Sinónimo de qualidade e excelência nos mais diversos sectores da electrónica de consumo, e no sector telefónico em particular, a fabricante sul-coreana é sem dúvida uma das principais campeãs (se não a campeã absoluta) com modelos que variam em todas as gamas de preços.





o Smart TV série CU8500 de 50 polegadas, hoje entre as melhores ofertas da Amazon, apresentando recursos técnicos de valor absoluto (como tecnologia Dynamic Crystal Color e processador AI) e uma lista de preços decididamente atraente. Graças à maior promoção do gigante do comércio eletrónico, a relação qualidade/preço está a crescer exponencialmente: a Smart TV Samsung UE50CU8570UXZT tornou-se facilmente a melhor compra do segmento.





Folha de dados Samsung UE50CU8570UXZT: recursos e funções

Conforme mencionado anteriormente, a lista de excelentes recursos técnicos da Samsung Smart TV oferecida na Amazon é bastante grande. Porém, entre todos estes, há dois que se destacam dos demais: Tecnologia Dynamic Crystal Color e a Processador de cristal 4K AI. O trabalho combinado desses dois componentes garante uma qualidade de vídeo muito alta.

Dynamic Crystal Color faz com que este display LED 4K se destaque Mais de um bilhão de tons de corPara imagens realistas como nunca antes. Por outro lado, o processador adapta as configurações ao programa que você está assistindo em tempo real, para garantir sempre a melhor experiência de visualização possível.

Palavras semelhantes também na frente do áudio. empregando tecnologias como Voz OTS Lite e voz adaptativa Otimize as configurações de acordo com o programa e a sala onde a TV está localizada. Assim, será possível vivenciar uma experiência auditiva envolvente e envolvente como nunca antes.

lá plataforma operacional, permite então instalar as respectivas aplicações permitindo-lhe escolher entre o catálogo mais rico e bem equipado deste segmento. Não apenas aplicativos de streaming de vídeo e áudio, mas também utilitários, videogames e muito mais. A compatibilidade com os principais assistentes de voz permitirá que você controle seus recursos com comandos simples. Plataforma de coisas inteligentes Transforma sua TV em um centro de controle para seus dispositivos domésticos inteligentes. Assim, você pode gerenciar luzes inteligentes, termostatos inteligentes, câmeras de segurança e muito mais.

Samsung, Smart TV nunca foi tão fácil: desconto, oferta e preço final

Um dispositivo versátil e completo, capaz de melhorar radicalmente a sua experiência de visualização e audição. Disponível hoje, como já mencionado no início, um Um preço que não deve ser repassado levianamente. A Smart TV Samsung CU8500 Series de 50 polegadas já está disponível com um 38% de desconto e custa 499,00 euros.

Comparado ao preço recomendado pelo fabricante, a economia é significativa: Você pagará 300 euros menos.

Smart TV Samsung série CU8500 de 50 polegadas