Grupo Embracer anuncia aquisição da Crystal Dynamics, Eidos Montreal e IPs – Nerd4.life

Grupo Abraçador AnunciadoObsessão a partir de Crystal DynamicsE Eidos Montreal e Square Enix Montreal, bem como os direitos de propriedade intelectual de cada um, no valor de US$ 300 milhões.

Assim, o grupo adquiriu marcas como Tomb Raider, cujo próximo jogo será um remake na Unreal Engine 5, mas também O ex-deusE ladraoE herança do Quênia e mais de cinquenta outros títulos anteriormente pertencentes à Square Enix.

A aquisição também inclui 1.100 funcionários nos três estúdios e um total de oito escritórios internacionais. O acordo está claramente aguardando aprovação regulatória: espera-se que seja finalizado Entre julho e setembro de 2022.

“Estamos muito satisfeitos em receber esses estúdios no Embracer Group. Reconhecemos propriedade intelectual excepcional, talento criativo de classe mundial e um histórico comprovado de excelência na última década”, disse Lans Wingefors, CEO do The Embracer Group.

“Este é um complemento perfeito para nossas ambições: criar jogos de alta qualidade com grande talento e aumentar nossas franquias existentes para os melhores lançamentos de todos os tempos”.

Para começar, o Embracer Group adquiriu ao longo dos anos diferentes realidades no negócio de videogames e além: da THQ à Koch Media/Deep Silver, da Gearbox Software à Coffee Stain Studios e da Dark Horse à Sabre Interactive.