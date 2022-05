Seis jogos sairão do catálogo em maio de 2022, incluindo GTA San Andreas – Nerd4.life

Microsoft anunciará em breve oficialmente o aparecimento do primeiro lote de títulos Maio de 2022 acima de Xbox Game Pass Para todos os assinantes, no entanto, o Jogos que vão sair do catálogo A partir do serviço e, portanto, será possível jogar graças à assinatura por mais alguns dias. Também entre eles está GTA: San Andreas Definitive Edition, a versão remasterizada do popular título da Rockstar Games. Aqui está a lista de jogos lançados do catálogo do Xbox Game Pass em maio de 2022:

Digite Gungeon (PC/Xbox)

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster (Xbox)

GTA San Andreas Ultimate Edition (Xbox)

Passo (Xbox)

Pesca: Carpa e Pesca Grossa (PC/Xbox)

O Coração Selvagem (PC/Xbox)



GTA San Andreas não estará disponível em breve no catálogo do Xbox Game Pass

Os títulos mencionados apareceram na seção “Não disponível em breve” do Game Pass para PC e consoles, o que significa que eles estarão fora do catálogo até o final do mês. Não está claro exatamente hoje, mas dado o precedente, é provável que aconteça 15 de maio.

Para saber com certeza de qualquer maneira, basta aguardar o anúncio oficial dos próximos jogos que chegam ao Xbox Game Pass da Microsoft agendado para amanhã à tarde, terça-feira, 3 de maio de 2022. Nesse sentido, já existem sete títulos confirmados para este mês . no primeiro dia.