Jogos de PS4 anunciados para assinantes – Nerd4.life

A Sony anunciou o novo jogos PS4 a partir de Maio de 2022 Entrando no catálogo Playstation agora Para todos os assinantes do serviço. A partir de amanhã, terça-feira, 3 de maio, três novos títulos estarão disponíveis, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur 6 e Blasphemous.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (nossa análise aqui) não precisa de muita introdução para os fãs ninjas de Leaf Village. É um jogo de luta 3D ambientado no mundo de ação do Sensei Masashi Kishimoto que permite lutar com dezenas e dezenas de personagens diferentes. Há um modo de história offline e um modo multiplayer para desafiar jogadores de todo o mundo.



Playstation Now, jogos de maio de 2022

Mantendo-se no tema da luta, Soulcalibur 6 é o mais recente expoente da popular série Bandai Namco, que apresenta novas mecânicas de combate e um segmento gráfico avançado. Também neste caso, os jogadores poderão desafiar uns aos outros graças ao multiplayer online e existem dezenas e dezenas de personagens para dominar, cada um com um estilo de luta único. Entre eles também está Geralt de Rivia da saga de The Witcher. Para saber mais, recomendamos ler nossa análise do Soulcalibur 6.

Finalmente, Blasphemous é um procedimento 2D com um nome que realmente representa um programa completo. É parcialmente inspirado pela fórmula espiritual dos títulos FromSoftware e Metroidvania ambientados na terra fictícia da ortodoxia, onde a religião e a superstição dominam tudo. Faremos o papel do penitente, que apesar de tudo enfrenta uma série de terríveis ameaças para evitar a maldição. Se você quiser saber mais, aqui está nossa análise Blasfema.

O que você acha dos jogos que aparecerão no catálogo do PlayStation Now em maio de 2022? Deixe-nos saber nos comentários.