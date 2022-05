PS5, Xbox e GPU terão consequências – Nerd4.life

Em entrevista à CNBC, Pat Gelsinger, CEO da Intel Corporationsegundo estimativas da empresa, o A crise dos semicondutores continuará até 2024. Para começar, as dificuldades na produção de chips são um dos principais motivos pelos quais eles não estão disponíveis nas lojas PS5 e Xbox Series X.bem como GPUs a preços humanos e, em geral, todos os eletrônicos de consumo e o mercado automotivo.

De acordo com a previsão conjunta de Gelsinger, a crise dos chips provavelmente continuará devido à Baixa disponibilidade de ferramentas de produçãolimite que impossibilita a fabricação de chips suficientes para atender a demanda do mercado.

“Isso é parte do motivo pelo qual achamos que a escassez geral de semicondutores continuará agora em 2024, em comparação com nossas estimativas anteriores para 2023, apenas porque a escassez também afetou os equipamentos e algumas plantas serão postas à prova”, disse. Gelsinger disse à CNBC.



Da esquerda para a direita: Nintendo Switch, Xbox Series X, PS5

Como Gelsinger sugeriu, a Intel estimou anteriormente que os problemas de fabricação de semicondutores persistiriam em 2023. Por outro lado, a CEO da AMD, Lisa Su, disse em outubro que a crise continuaria em 2022, mas com os primeiros sinais de recuperação começando no segundo semestre do ano. . .

Então, para nós gamers, o risco é que PS5 e Xbox Series X assim como GPUs e OLEDs do Nintendo Switch ainda sejam difíceis de comprar nas lojas justamente por conta da limitada capacidade de produção dos semiprodutos.