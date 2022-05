Maserati MC20 é recordado como supercarro novamente

Inacreditável, mas verdadeiro, mesmo a Maserati não é perfeita! Este MC20 foi recolhido devido a um problema muito chato. aqui qualquer um

Produzido em Módena, Maserati MC20 Já liguei pela primeira vez para um problema em Residência do sensor de linha combustível que não estão instalados completamente, Isso poderia ter sido tempo de descanso. Mas nesta ocasião, Casa do Tridente chame o formulário, com unidade central Nas lanternas traseiras, que podem piscar Por enganopor causa do transistor possivelmente com defeito.

Maserati MC20: 230 mil euros e também com defeito…

o 23 de fevereiro último Através teste de condução Na fábrica de montagem na Itália, la fábrica de carrosde propriedade da Stellantis, Discover Problema com dois veículos. Investigações posteriores levaram a Maserati Conectar Iluminação Magna Fornecedor de lanternas traseiras, para umanálise profunda. De acordo com o relatório anexo, um transistor semicondutor de óxido metálico, em um PCB Causa cintilação involuntária.

o MOSFET e placa de circuito impressoSegundo a empresa, eles não virão substituindo. Maserati pretende substituir luzes traseiras Com unidades de tratamento com estiramento MOSFET integral verdadeiro, no circuito impresso. lá montadora italiana Também observa que eu Luz de fundo Na questão, ele não atende aos requisitos do Federal Safety Standard (estamos falando de um carro vendido nos EUA), dei 108- aluguel.

Por que Produtor deve prover luzes de freio com o estado Fixo. Em seguida, 56 carros foram recolhidos nos Estados Unidos da América. Esses compostos foram produzidos entre 5 de novembro de 2021 e a 28 de fevereiro de 2022. A data prevista de notificação para o comerciante e o cliente é 3 de junho. O Maserati Corse 2020 foi lançado com grande alarde Setembro 2020.

A potência e as características deste carro

Isso é incrível os carros tem um fã motor V6 biturbo O que tem muito em comum com o motor Ferrari F154 e Alfa Romeo 690T. Batizado com o nome italiano Netuno O motor V6 possui uma porta angulada de 90 graus e um injeção direta e ignição um plano turbulento. Este último é a tecnologia Mahle instalada em Fórmula 1Sistema câmara de pré-combustão, Projetado para disparar jatos de chama na carga principal e incendiá-la. em associação com velas duplas O recurso é claro.

mais especialmente, ignição permitida mistura de combustível de arem vários lugares, para melhor combustão. Maserati Ele cita um respeitável 630 e 730 Nm (538 lb-ft) de torque, Leva 2,9 segundos a uma velocidade de 100 km/h (62 mph) e uma velocidade máxima de mais de 325 km/h (202 mph). Por último, mas não menos importante, o Maserati MC20 Possui a mesma caixa de dupla embreagem que o Corvette C8. Para os interessados, o preço do modelo básico é 230 mil euros!