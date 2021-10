AirPods 3 e Macbook Pro 2021 show- Corriere.it

a partir de Paolo Ottolina

Todas as novidades que Cupertino apresentou após o anúncio do novo iPhone 13, iPad, iPad mini e Apple Watch Series 7 em setembro passado

com evento

maçã solta

É hora de ver os novos laptops MacBook Pro e a nova geração de laptops

AirPods

, que é atualizado dois anos após a última versão. Para os fãs da Apple, este evento vem depois dos holofotes em setembro, quando os novos iPhones foram introduzidos (aqui está nossa visão sobre

iPhone 13

, que isso

Todas as outras notícias

NS

Fotos

que foi exibido pela primeira vez em 21 de setembro).

19,50 – Evento encerrado em cerca de 50 minutos. em um O resultado de combinar a proposição e o oposto:

– AirPods de 3ª geração

– Plano de voz para todas as músicas da Apple

HomePod mini chega à Itália

– O novo e muito poderoso MacBook Pro de 14 “e 16”, com chipsets M1 Pro e M1 Max

19,49 – I Preços italianos Alguns dos dispositivos e serviços que a Apple apresentou esta noite:

AirPods (3ª geração) € 199 nas lojas a partir de 26 de outubro.

AirPods (2ª geração) a um novo preço de 149 euros

AirPods Pro agora inclui um estojo de carregamento MagSafe pelo mesmo preço de € 279

Apple Music Voice, disponível no outono por € 4,99 por mês.

MacBook Pro com chips M1 Pro e M1 Max imediatamente disponíveis para pedido e entrega a partir de 26 de outubro.

O novo MacBook Pro de 14 polegadas custa a partir de € 2.349 (€ 2.114,5 para educação)

O novo MacBook Pro de 16 polegadas tem preço inicial de € 2.849 (€ 2.564,68 para o setor de educação).

A configuração mais poderosa, com 64 GB de memória unificada e 8 TB de drives SSD, chega a 6.939 euros.

19,47 Preços do MacBook Pro: começando em US $ 1.999 para um MacBook Pro, indo até US $ 2.499 para 16. Disponível agora para pedidos na próxima semana.

19,44 – bateria: Apple fala sobre o dobro da autonomia ao fazer edição de vídeo e 4X ao programar com X Code. 17 horas de reprodução de vídeo em 14 polegadas até 21 horas em 16 polegadas.

19,41 – atuação: 2 vezes melhor do que o melhor MacBook Pro de 16 polegadas com um processador Intel. E em gráficos, é 2,5 vezes mais rápido (com CPU M1 Pro) e 4 vezes mais rápido (M1 Max). No modelo de 14 polegadas, a margem em comparação com o modelo anterior da Intel de 13 polegadas é mais ampla, até 9 vezes melhor. Outros benefícios vêm da memória unificada de até 64 GB, que também pode ser usada para gráficos.

19,34 Várias portas físicas retornaram ao MacBook Pro, com uma saída HDMI, Thunderbolt 4, e um leitor de cartão SD de um lado. Por outro lado, há um fone de ouvido e mais 2 Thunderbolt 4, além do retorno do conector MagSafe (3).

19,39 Para os horários de videochamada do dia a dia, o novo MacBook Pro tem uma webcam HD (1080p) com um novo conjunto de 4 lentes, um microfone aprimorado e um sistema de 6 alto-falantes, com suporte para Dolby Atmos e Spatial Audio.

19,36 – 16 polegadas contém uma oferta 16,2 polegadas e 7,7 milhões de pixels. Em uma tela "pequena" de 14,2 polegadas com resolução de 3024 x 1964 pixels. A taxa de atualização é de até 120 Hz, que varia automaticamente como no iPad Pro e no iPhone 13 Pro de acordo com as necessidades de conservação da bateria. A tela é baseada em mini Led, com brilho de 1.000 nits e brilho de pico de 1.600 nits, contraste de 1.000.000: 1.

19,29 – Aqui está o que há de novo MacBook Pro: Como esperado, tem o entalhe, o entalhe na tela para ID Facial. 15,5 mm na versão de 14 polegadas e 16,8 na versão de 16 polegadas. O interior foi projetado para minimizar a entrada do ventilador, mesmo com grandes cargas de trabalho.

19,25 – A Apple formaliza a versão do HomePod mini na Itália Com comunicado de imprensa: HomePod mini estará disponível em amarelo, laranja e azul, bem como branco e cinza espacial, por € 99 (incl. IVA) em apple.com/store no app Apple Store e Apple Stores. O HomePod mini também pode ser adquirido em revendedores autorizados da Apple e em algumas operadoras de telefonia (os preços podem variar). Clientes na Austrália, Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Reino Unido, Espanha, EUA e Taiwan podem comprar o HomePod mini a partir de novembro.

19,20 – Não um, mas dois novos processadores: também há M1 Max, que tem 4 vezes mais desempenho gráfico do que o M1, enquanto mantém o desempenho de energia e, portanto, registra o consumo. A Apple afirma ter desempenho comparável ou melhor do que um computador Intel (ou AMD) com uma placa de vídeo discreta, reduzindo o consumo em até 100 watts. E permitindo que funcione mesmo com bateria com um desempenho até 3,3 vezes superior ao dos concorrentes.

19,18 – Vamos conversar a respeito disso Mac E o novo processador M1 Pro, que é o chipset interno da Apple, que aprimora o já excelente desempenho do M1 enquanto pisca para os profissionais.

19,12 Como está a terceira geração de AirPods? O design é muito semelhante ao do AirPods Pro, com um stick mais curto. Eles têm um novo driver de áudio para graves e agudos aprimorados. A autonomia chega a 6 horas de uso. Com 5 minutos no caso eles cobram o suficiente para comportar 1 hora de música. No total, a mala garante 30 horas de uso. Preço: $ 179, disponível na próxima semana. Os AirPods de segunda geração ainda estão à venda por US $ 129.

19,10 – É hora de novos fones de ouvido, AirPods 3. Mas primeiro começamos com Spatial Audio, que também chega em AirPods básicos (não Pro, para abreviar)

19,07 – Nova chegada HomePod mini Cor: amarelo, laranja e azul. Eles adicionam ao clássico preto e branco. $ 99, a partir do início de novembro.

19,03 – falar sobre Música Baseado em MacCook anuncia. Tudo começa com a música. Zane Lowe, a rádio DJ digital Apple Beats 1. anunciou plano de som: $ 4,99 por mês, neste outono: Você poderá controlar a música apenas com sua voz. Claramente calibrado no mini alto-falante inteligente HomePod. O plano também chegará à Itália e pode significar que o HomePod mini também estará à venda no nosso país (ainda não foi).

19,00 – Início do evento Unleashed (aguardamos a tradução oficial para o italiano). Começa com uma garagem e 1998 Bondi Blue iMac, uma homenagem à história da Apple. Também há AirPods, assim como um MacBook: os itens para o evento provavelmente já estão todos aqui. Em seguida, vamos para Tim Cook, que está nos esperando desta vez nos jardins do Apple Park, sede corporativa e Cupertino.

18,52 O evento começa às 19h, horário da Itália. Algumas horas atrás, Tim Cook twittou: Fotos da espaçonave Cupertino

bom Dia! ?? O grande dia está aqui. Te vejo em algumas horas. #AppleEvent pic.twitter.com/k5ekfTDrvN – Tim Cook (@tim_cook) 18 de outubro de 2021