PlayStation Stars agora também estão disponíveis na Itália, aqui estão os primeiros prêmios a serem trocados por pontos – Nerd4.life

estrelas do playstation A partir de hoje, também está disponível em Itália. Todos os jogadores de PS5 e PS4 agora podem participar do programa de fidelidade da Sony, participar de campanhas e ganhar colecionáveis ​​digitais e pontos que podem ser trocados por muito mais Recompensas.

Você pode se registrar no PlayStation Stars via Esta página A partir do site oficial ou através Aplicativo PlayStation Para dispositivos móveis iOS e Android. A assinatura é totalmente gratuita e não requer uma assinatura do PlayStation Plus.

O PlayStation Stars é um programa de fidelidade gratuito. Ao participar de diversas campanhas lançadas pela Sony, é possível ganhar prêmios, como colecionáveis ​​digitais (objetos virtuais que serão exibidos na visualização do aplicativo PlayStation) e pontosque você pode gastar em itens do catálogo de recompensas, incluindo colecionáveis ​​digitais, jogos selecionados ou dinheiro da carteira da PSN.

Observamos também que o arquivo Assine o PlayStation Plus Eles também ganham pontos através de compras na PlayStation Store (10 por cada euro gasto). Encontre as perguntas frequentes completas sobre o PlayStation Stars em italiano em este é o endereço.



Abaixo, listamos as recompensas atualmente disponíveis para pontos PlayStation Stars através do aplicativo PlayStation, que incluem colecionáveis ​​digitais, jogos completos para PS5 e PS4, bem como dinheiro da PlayStation Store.

colecionáveis ​​digitais

Pink Monkey Diorama – 200 pontos

Punto Diorama – 200 pontos

Romy | Cápsula do Artista Torturado – 200 pontos

Jogos PS5 e PS4

Sekiro: Shadows Die Twice – 15.000 pontos

Hades – 6250 pontos

Adoração de Áries – 6250 pontos

Leva 2 pontos – 10.000 pontos

Pedreira – 17500 pontos

Dinheiro da PSN