PS5 é o console mais vendido em setembro nos Estados Unidos e bate o Switch após 33 meses de Nintendo Dominoes – Nerd4.life

Matt Piscatella, do NPD Group, relatou via Twitter que PS5 e a console mais vendido Nos Estados Unidos em setembro, tanto em unidades quanto em dólar. Ao fazer isso, quebra o domínio de 33 meses do Nintendo Switch.

mais preciso, Nintendo Switch Foi a unidade mais vendida em 33 meses. A última vez que um console não Switch foi o console mais vendido nos Estados Unidos foi em novembro de 2018: foi o PS4, neste caso, que dominou. Agora, porém, é a vez do PS5.

No entanto, especificamos que desde o início de 2021 até hoje, o Nintendo Switch continua sendo o console mais vendido em termos de unidades nos EUA. PS5 é o console com mais As vendas são em dólaresO preço do console – embora menos unidades sejam vendidas – é claramente mais alto.

Setembro de 2021, nos Estados Unidos, testemunhou 49% de crescimento Em termos de vendas de hardware de jogos em dólares em relação a setembro de 2020. Aumentou para um total de $ 412 milhões durante o mês.

PS5 Portanto, consegui dominar o mês em termos de vendas por unidade e dólares. O sucesso é claramente resultado da maior disponibilidade de controladores. Teremos que ver se a plataforma da Sony será capaz de repetir isso durante o mês de outubro.

Mantenha-se no tópico para PS5: a PS Store foi atualizada com uma seção “Novos jogos” e é assim que funciona.