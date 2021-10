The Witcher 3 Wild Hunt para PS5 e Xbox Series X aparece no PEGI, algo está se movendo

Sabemos que o CD Projekt RED está trabalhando emaggiornamento A próxima geração de The Witcher 3 Wild HuntDepois do primeiro anúncio no ano passado, não ouvimos mais nada sobre isso, mas parece que algo está se movendo nos bastidores.

Hoje The Witcher 3 Wild Hunt Year Edition para PS5 e Xbox Series X / S. Apresentado no banco de dados PEGI, órgão que se ocupa da classificação e avaliação dos videogames que chegam à Europa. A data de classificação é hoje (terça-feira, 19 de novembro), mas isso não significa que uma atualização esteja em andamento hoje, conforme confirmado pela CD Projekt RED Ainda não há uma data de lançamento específica Para cada versão da próxima geração de The Witcher 3 Wild Hunt.

A atualização Witcher 3 PS5 e Xbox Series X / S foi anunciada no ano passado, por enquanto sabemos que a atualização não só apresentará um segmento técnico aprimorado, mas também incluirá alguns Conteúdo baseado na série de TV The Witcher Netflixquem se prepara para Retornando em dezembro com a segunda temporada. Não sabemos se além da atualização gratuita para todos os proprietários do jogo no PS4, PC e Xbox One, uma nova versão física também será publicada, estamos aguardando o anúncio oficial da empresa polonesa.