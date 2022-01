Um recorde em 2021 e muitas novidades para 2022

Em um cenário de mercado cada vez mais competitivo, a Alfa Romeo registra um excepcional 2021 com uma tendência de alta em todos os principais indicadores. Pelo terceiro ano consecutivo, o Stelvio está no topo da categoria de referência D-SUV. O mercado continua a premiar o primeiro SUV nos mais de 100 anos de história da marca, que expressa a paixão total pela direção, desempenho máximo e estilo esportivo.

Estas são as características A autenticidade de “Alpha Spirit”Sob o disfarce do utilitário esportivo que revolucionou o setor, conquistou a liderança: Stelvio escolhe quase um dos dois italianos que querem dirigir um D-SUV com motor térmico. Por outro lado, o Alfa Romeo Giulia é mais um carro de sucesso da casa, o primeiro entre os sedãs não híbridos da Classe D, e também o primeiro do grupo de luxo, com um aumento de participação quase o dobro em comparação a 2020.

Giulia GTA exclusivo ESGOTADO

A Alfa Romeo também registra o carro histórico vendido pelo Giulia GTA e GTAm: todas as unidades exclusivas planejadas estão nas mãos dos 500 entusiastas de hoje. ícone de desempenho e O carro mais potente que Biscione já produziuAssim, ele completou sua carreira como colecionador de automóveis. A empresa registrou sucesso comercial internacional, com clientes vindos de todo o mundo, com representação significativa da China, Japão e Austrália. os dois modelos Ela conseguiu se gabar de apelidos como “SUV do ano” Na Auto Zeitung e no “Autonis Design Award” da Auto Motor und Sport, e em novembro, Julia conquistou um único hat-trick no “Sport Auto Award” da popular revista Sport Auto com GTA, Quadrifoglio e Veloce.

O Melhor Carro dos Executivos: Outra Alfa Romeo Drive

O título de “Melhor Carro Executivo” também é muito importante Stelvio (já premiado) Durante o Mission Fleet Awards: O SUV possui grande apelo corporativo, vencendo por seu estilo e esportividade, mas também por seus aspectos tecnológicos. Também predomina no mercado B2B, entre os D-SUVs por fonte de alimentação, com 1 em cada 4 Stelvio vendido, enquanto Giulia tem orgulho de ser a líder entre os D-sedans com motor de combustão, onde quase 1 em cada 3 modelos Giulia foi vendido, com outro aumento em relação a 2020. Afinal, as vantagens automotivas da empresa continuam a ser uma marca registrada da média e alta administração: o carro desperta paixão.

A Alfa Romeo vai ao encontro das necessidades deste segmento estratégico, com uma gama que está sempre em sintonia com o espírito da marca e com versões específicas destinadas a clientes empresariais. Na verdade, não é por acaso que os motores diesel mais eficientes ainda são os campeões de vendas para clientes empresariais, e os motores de combustão interna dão uma contribuição significativa para o mercado de frotas, tanto para compra quanto para aluguel, para atender às demandas de alta quilometragem. Para melhor atender as necessidades desse setor estratégico, a Os trens de força Alfa Romeo Giulia e Stelvio oferecem trens de força eficientes e versões específicas destinadas ao cliente corporativo.

Resumindo, 2021 foi um ano extraordinário para a Alfa Romeo, terminando com uma tendência de crescimento em todos os principais indicadores. Este é um bom presságio 2022 será repleto de notícias importantes.