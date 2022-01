Classificação dos jogos mais vendidos no início de janeiro de 2022, Elden Ring já está no top 10 – Nerd4.life

Compartilhe Benji-Sales em Classificação dos jogos mais vendidos no início de janeiro de 2022 no Steam. Entre os dez primeiros Elden Ring, novos espíritos parecidos com FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, aparecem mais de um mês antes do lançamento real.

Vamos ver imediatamente um arquivo Classificação dos jogos mais vendidos do Steam no início de janeiro de 2022:

pronto ou não leva dois Monster Hunter Rise Projeto Zomboid Indicador LED FNAF: Sikuri Brish anel elden Ferrugem Forza Horizon 5 mar de ladrões

Veja, o sucesso de Ready or Not, que está entre os mais vendidos no Steam há semanas, continua. Em seguida, encontramos It Takes Two, que faz sucesso no The Game Awards. Em terceiro lugar está Monster Hunter Rise, que foi lançado em 12 de janeiro de 2022: as vendas são claramente devido a pré-encomendas, o que é compreensível considerando o lançamento que está por vir.

Além disso anel elden Ele sobe no ranking mundial graças às pré-encomendas, mas tudo acontece com um mês e meio de antecedência. Lembre-se, a data de lançamento é 25 de fevereiro de 2022. Se o jogo continuar a se classificar no Steam pelas próximas semanas, podemos enfrentar um grande sucesso comercial.

Hoje, a Valve também pode comemorar outro resultado: o Steam atingiu 28,2 milhões de usuários simultâneos.