Nintendo Switch OLED, a tela corre o risco de queimar? Resultados após 1800 horas de teste

YouTuber Wulff Den fez um teste interessante em Burn to DVD switch OLED. Em um esforço para entender se a tela do novo híbrido de gemas da Nintendo está ou não sujeita a um problema de “pixel fantasma”, o criador deixou o console ligado e ainda está na mesma tela por 1.800 horas.

O teste foi realizado com uma cópia de Zelda Breath of the Wild, dentro de um santuário e com a cena montada em uma área onde o alto contraste entre as paredes da masmorra e a luz de fundo podem fornecer evidências inequívocas da queima do painel OLED real. Para manter o console sempre ativo, o YouTuber usou o controlador SplidPad Hori e deixou o Switch OLED permanentemente carregado.

Para quem nos acompanha, lembramos que burn-in é um efeito que ocorre principalmente em telas OLED que consiste no aparecimento no painel do que podemos definir como um ‘traço fantasma’, ou seja, um rastreamento contínuo sobre pixels de imagens estáticas exibido por um longo tempo. períodos de tempo.

Bem, como o próprio Wolf Dean explica “Não há diferença em nenhum dos testes de cor que fiz. Não há sinais óbvios de uma ‘faixa de pixels’ na tela queimada, mesmo depois de deixar o botão na mesma tela por cerca de 2.000 horas. Há apenas uma diferença muito pequena, quase imperceptível, na intensidade da luz, com um leve tom esverdeado aparecendo nas cenas do refúgio fortemente iluminadas do BOTW “.

Na conclusão do teste, o YouTuber convida a todos Os proprietários do switch OLED não precisam se preocupar com a gravação: Independentemente de suas rotinas de videogame, o problema não deve aparecer mesmo após vários anos de uso do console. Antes de deixarmos vocês para assistir ao vídeo acima, convidamos aqueles que nos seguem a ler o que temos Análise do Nintendo Switch OLED.