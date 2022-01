O desenvolvimento está quase completo, de acordo com um insider – Nerd4.life

campo estelar Parece que em Fase de limpeza final Melhorias gerais e finais serão implementadas, enquanto o conteúdo real será desenvolvido realizaçãoDe acordo com relatos do SKULLZI, uma conta no Twitter e no YouTube que há anos se especializa em boatos relacionados à Bethesda.

Portanto, é um boato de que é impossível verificar no momento, mas isso tem que ser dito de seu site Crânio Ele apareceu, nos últimos meses, por esperar várias informações que mais tarde se revelaram corretas, bem como algumas imagens diferentes da suposta construção de 2018 de Starfield, que ainda não foram confirmadas. Em suma, podemos levá-lo em consideração, mas sempre e apenas como um simples boato.

Conforme afirmado no tweet, no estágio atual, a Bethesda está priorizandoModificação Iluminação final, reorganização de itens, resposta ao feedback obtido, identificação de oportunidades potenciais do sistema e conclusão da melhoria.

Entre as etapas finais, seguem-se os testes nos dispositivos alvo, nomeadamente a otimização para PC e Xbox Series X | S e finalmente “se possível” também outra etapa de limpeza geral antes do lançamento. Se esse fosse realmente o estado de coisas, seria outro caso confirmação de checkout Starfield em 22 de novembro de 2022 sem demora, considerando que a maior parte do desenvolvimento já estará concluída 10 meses após o lançamento.

Recentemente, a Bethesda enviou uma série de obras de arte para se preparar para a próxima apresentação do jogo marcada para a primavera, com uma imagem mostrando cavernas misteriosas para explorar e outra desejando um bom 2022 cheio de descobertas para todos.